CHP, Kamer Genç tartışmasına noktayı koydu

Emine Erdoğan'ın Japonya Büyükelçiliği'ndeki etkinlikte konuşmasını sabote eden Kamer Genç'e partisi herhangi bir yaptırımda bulunmama kararı aldı. Karar, Genel Kurul'da tartışmaları alevlendirdi.

Genel Kurul’da tartışma aralıklarla sürerken AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP’lilere tepki olarak “Atatürk yaşıyor olsaydı eminim sizi buradan kovardı, sizin gibi milletvekillerini bu partide barındırmazdı. Siz kınama zahmetinde bile bulunmuyorsunuz. Kadın haklarından dem vuracaksınız bir de ya, yakışıyor mu? Öyle ‘ben demokratım, kadın haklarını savunuyorum’ demekle olmuyor” dedi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Takiyenin ancak böylesi olabilir. 4 yıldır Atatürk’ü önce satırla, sonra bıçakla delik deşik ettiniz, şimdi Atatürk’e sığınıyorsunuz. Ya mazallah Hazreti Peygamber sizi bir görseydi. Bırak bu Meclis’i, bırak bu dünyayı, sizi kainattan sürerdi” diye yanıt verdi.

'Ülkemiz açısında şık olmadı'

Partilerinin tavrını Meclis kürsüsünden ifade edeceğini söyleyen Altay, bir süre sonra yeniden çıktığı kürsüde şunları söyledi:

“Japonya Büyükelçiliği’nde Sayın Hanımefendiye yönelik ifade hoş olmamıştır, uygun düşmemiştir. Sayın Milletvekilimiz de Ankara içinde olduğu için kendisinin Japonya topraklarında olduğunu unutmuş olması gerek. Türkiye’nin devlet geleneklerinde bir hanımefendinin hükümet görevlileri varken konuşmasını garipsediğinden kaynaklı. Sayın Genç’in tepkisi ne kadar uygun değilse, ne kadar doğru değilse bir Sayın Bakan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı koruma mensuplarının Japonya topraklarında Türkiye’nin milletvekiline yönelik fiziki müdahaleleri de şık olmamıştır. Bir uygun olmayan durum başka bir uygun olmayan durumla örtüşmüş ve ülkemiz açısından hiç de şık olmamıştır. Keşke hanımefendi orada konuşurken Türkiye Cumhuriyeti’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı öyle konu mankeni gibi yanında durmasaydı. Keşke aynı tepkiyi Rize Belediye Başkanı ‘Kürt kadınlarını ikinci eş olarak alın’ dediği zaman da iktidar milletvekilleri gösterseydi. Keşke, içinde kadın sanatçıların da bulunduğu gruba ‘Ulan hepiniz oradaydınız’ da denmeseydi. Örnekleri çoğaltmak mümkün, o yüzden bu tartışmayı burada bitirelim.”