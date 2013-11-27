T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP, Kamer Genç tartışmasına noktayı koydu

CHP'nin, Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahale eden Kamer Genç ile ilgili resmi kararı, Genel Kurul'da tartışma yarattı

27 Kasım 2013 23:57

Emine Erdoğan'ın Japonya Büyükelçiliği'ndeki etkinlikte konuşmasını sabote eden Kamer Genç'e partisi herhangi bir yaptırımda bulunmama kararı aldı. Karar, Genel Kurul'da tartışmaları alevlendirdi.
Genel Kurul’da tartışma aralıklarla sürerken AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP’lilere tepki olarak “Atatürk yaşıyor olsaydı eminim sizi buradan kovardı, sizin gibi milletvekillerini bu partide barındırmazdı. Siz kınama zahmetinde bile bulunmuyorsunuz. Kadın haklarından dem vuracaksınız bir de ya, yakışıyor mu? Öyle ‘ben demokratım, kadın haklarını savunuyorum’ demekle olmuyor” dedi.
Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Takiyenin ancak böylesi olabilir. 4 yıldır Atatürk’ü önce satırla, sonra bıçakla delik deşik ettiniz, şimdi Atatürk’e sığınıyorsunuz. Ya mazallah Hazreti Peygamber sizi bir görseydi. Bırak bu Meclis’i, bırak bu dünyayı, sizi kainattan sürerdi” diye yanıt verdi. 
 

'Ülkemiz açısında şık olmadı'

 
Partilerinin tavrını Meclis kürsüsünden ifade edeceğini söyleyen Altay, bir süre sonra yeniden çıktığı kürsüde şunları söyledi: 
“Japonya Büyükelçiliği’nde Sayın Hanımefendiye yönelik ifade hoş olmamıştır, uygun düşmemiştir. Sayın Milletvekilimiz de Ankara içinde olduğu için kendisinin Japonya topraklarında olduğunu unutmuş olması gerek. Türkiye’nin devlet geleneklerinde bir hanımefendinin hükümet görevlileri varken konuşmasını garipsediğinden kaynaklı. Sayın Genç’in tepkisi ne kadar uygun değilse, ne kadar doğru değilse bir Sayın Bakan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı koruma mensuplarının Japonya topraklarında Türkiye’nin milletvekiline yönelik fiziki müdahaleleri de şık olmamıştır. Bir uygun olmayan durum başka bir uygun olmayan durumla örtüşmüş ve ülkemiz açısından hiç de şık olmamıştır. Keşke hanımefendi orada konuşurken Türkiye Cumhuriyeti’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı öyle konu mankeni gibi yanında durmasaydı. Keşke aynı tepkiyi Rize Belediye Başkanı ‘Kürt kadınlarını ikinci eş olarak alın’ dediği zaman da iktidar milletvekilleri gösterseydi. Keşke, içinde kadın sanatçıların da bulunduğu gruba ‘Ulan hepiniz oradaydınız’ da denmeseydi. Örnekleri çoğaltmak mümkün, o yüzden bu tartışmayı burada bitirelim.”

ETİKETLER

kamer gençemine erdoğanmüdahalejapontaner yıldızrecep tayyip erdoğanchpaçıklamahaluk koçhaber

İlgili Haberler

Kamer Genç, Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahale edince arbede yaşandı

Japonya Milli Günü resepsiyonunda Enerji Bakanı ile CHP'li Kamer Genç arasında arbede yaşandı

Kamer Genç: Emine Erdoğan'dan özür dileyecek bir davranışım olmadı

Emine Erdoğan'a karşı sergilediği tavır nedeniyle tepki alan CHP'li Kamer Genç kendini savundu. Genç, 'sarhoş değildim' dedi

'AKP Zeyid Aslan'a ne yaptıysa, CHP de Kamer Genç'e onu yapar'

Haluk Koç: Bugün yaratılmak istenen padişahlık havası tüm resmi gezilerde devreye sokulmaya çalışılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24