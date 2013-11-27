Kamer Genç: Emine Erdoğan'dan özür dileyecek bir davranışım olmadı

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın "içkili vaziyette" ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun "sarhoş" sözlerine cevap verdi. Genç, "Bir kadeh viski aldım, sarhoş değildim. Kamuoyuna beni küçük düşürmek için söylüyorlar. İtiraz ettiğim konu bakan varken başbakanın eşinin konuşmasıydı. Tabii Başbakan karısını Başbakanlığa yetiştirmek istiyorsa o ayrı" dedi. Genç, Emine Erdoğan'a özür dilemeyi gerektirecek bir davranışı olmadığını belirterek, "Emine Erdoğan'a hakaret etmedim" diye konuştu.

Ankara'da dün akşam düzenlenen Japonya Milli Günü resepsiyonunda Genç'in, Emine Erdoğan konuşurken "Sen hangi sıfatla burada konuşuyorsun" diyerek bağırması damgasını vurmuştu. Erdoğan'ın korumaları ile Yıldız, kürsüden uzaklaştırmak için Genç'e müdahale etmişti. "Ben milletvekiliyim, bana dokunamazsınız" diyerek tepki gösteren Genç, tartışmaların ardından resepsiyonu terk etmişti.

Bahar Atakan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, Olayın ardından Çavuşoğlu twitter'da "Resepsiyonda bedava bulduğu viskilerden sarhoş olan Kamer Genç sadece kendisini değil Yüce Meclisi de rezil etti. #RezilsinKamerGenc" mesajı yazarken Yıldız, 24 TV'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Meclis'in yüz karası'

"Yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerin bulunduğu bir ortamda içkili bir vaziyette böyle bir ifade kullanması bizim bir nevi Türkiye'nin içerisindeki aile içi konunun dışarı taşması demektir. Genç'in ne kadar dengesiz ve Meclis'in ne kadar yüz karası olduğunu bilmeyen yoktur. Asıl suçu burada CHP'ye buluyorum. Eğer buraya yalnızca içki içmek adına geliyorsa bir insan bu CHP'nin problemidir. Temsil makamında olan birisinin bunu bu şekilde yapması doğru değildir. Kurumsal olarak bunu çok yanlış buluyorum. Ben onu ittirdim. Açıkçası çünkü salondan çıkmasını istedim."

'İnkar edecek değilim'

Genç, tepkilere karşılık Milliyet'e yaptığı açıklamada, Japonya Milli Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyonuna davetli olarak katıldığını belirterek, "Resepsiyonda devleti temsil etmesi gereken bakandı. Bakan'ın olduğu yerde Emine Erdoğan'ın devleti temsil etme niteliği yok. Tabii Başbakan karısını Başbakanlığa yetiştirmek istiyorsa o ayrı... Orada 'Siz hangi sıfatla devleti temsil ediyorsunuz' dedim. Korumalar ve Taner Yıldız üzerime yürüdü. Mevlüt Çavuşoğlu, 'bizden kaynaklanmadı' dedi. Kimseye hakaret etmedim" dedi.

Genç, Yıldız'ın "içkili vaziyette", Çavuşoğlu'nun "sarhoş" ifadesine karşılık, "Resepsiyonda herkesin aldığı gibi içki aldım. Bazıları 'içki içmiyoruz' diyor. Ben sarhoş değildim. Beni kamuoyuna küçük düşürmek için söylüyorlar. Bir kadeh viski aldım, bunu inkar edecek değilm. Hakaret ediyorlar dava açıyoruz, hâkimler de reddediyorlar. Buradan cesaret alıyorlar. Çavuşoğlu bana karşı mülayimdi, 'Kamer Bey kusura bakma, elçilik istedi' demişti. Bana karşı sert bir hareketi olmamıştı" diye konuştu.

Emine Erdoğan'a hakaret etmedim

"Koruma talebinde bulunacak mısınız" sorusuna Genç, "Koruma talebi olsa ne olacak. Ben devletin itibarını koruyorum. Dünyanın her tarafında bir devleti temsil niteliği bulunan kişiler bellidir. Yıldız'ı görünce gerekli lafı söyleyeceğim kendisine. Yabancı elçilik olduğu için orada olayın büyümesini istemedim. Özür dilenecek bir şey yok ki Emine Erdoğan'a hakaretim olmadı. Anormal bir davranış yok" karşılığını verdi.

Twitter'da tepki de var destek de

Olayın ardından twitter'dan Genç'e destek ve tepki mesajları yağdı Çavuşoğlu'nun olayın ardından #RezilsinKamerGenc hashtagıyla "Kamer Genç Japonya Büyükelçiliği'ndeki programda TBMM'deki çirkinliklerinden daha fazlasını sergiledi. Kamer Genç'e koruma arkadaşlar hak etmediği şekilde insani ve medeni davrandı. Emine Erdoğan Hanımefendi konuşma yaparken küstahca sözlü saldırıda bulunan Kamer Genç şimdi de suçu korumalara atmaya çalışıyor. Tokyo'daki 29 Ekim Resepsiyonumuzda da Japonya Başbakanı Abe'nin eşi onur konuğumuzdu ve hiç kimse terbiyesizlik yapmamıştı" mesajlarını yazdı. Bakanların bazı twitter mesajları şöyle:

Suskun kalan CHP

- AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik: CHP'nin 'ölü evinin yasçısı, düğün evinin defçisi' vekili, Japon Büyükelçiliği'nde de bitivermiş ve kendisine çok yakışan bir şey yapmış. Başbakanımızın eşine terbiyesizlik eden bu adam bizi şaşırtmadı. Ona hak verenler ve bu rezilliğe suskun kalan CHP yönetimi bizi şaşırtıyor.

- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Evet böyleleri de var! Haddi yok ki bil diyelim. Seviyesi yok ki düşük diyelim. Değmez ki ismini analım...

- Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu: Japonya milli gününde hitap ederken Sn. Emine Erdoğan Hanımefendiye dil uzatan küstah CHP vekili Kamer Genç’i şiddetle kınıyorum.

- AB Bakanı Egemen Bağış: Terbiyesiz, küstah CHP’liye anında müdahaleleri için @MevlutCavusoglu & Enerji Bakanımız Taner Yıldız’a teşekkürler.