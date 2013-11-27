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Politika

Kamer Genç, Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahale edince arbede yaşandı

Japonya Milli Günü resepsiyonunda Enerji Bakanı ile CHP'li Kamer Genç arasında arbede yaşandı

27 Kasım 2013 00:18

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Emine Erdoğan'ın Japonya Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşma sırasında tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.
Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın resepsiyonda konuşma yaptığı sırada, Kamer Genç'in "Bakan varken sen kim olarak konuşuyorsun" sözleriyle tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.
Kamer Genç'i korumalar uzaklaştırmaya çalıştığı sırada arbede yaşandı. Enerji Bakanı Taner Yıldız da Genç'e tepki gösterdi. Yıldız, "Terbiyesizlik etme. Burası Japonya Büyükelçiliği, mütekabiliyeti aynı şekilde Japonya’da Türk Günü’ne Japon Başbakanı’nın eşi kaltıldı. Sen nasıl oluyor densizliğini kalkıp da burada sürdürüyorsun. Bu kadar terbiyesizlik olur mu?" dedi. Yıldız, "Kendisini rezil etti. Kamer Genç'in Emine Hanım'a tavrına tepki göstermezsem olmazdı" yorumu yaptı.

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