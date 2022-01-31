CHP Grup Başkanvekili Özel: Kılıçdaroğlu'na hakaret eden çocukla Soylu'nun daha önce çekilmiş fotoğrafı var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'daki bir toplu açılış töreninde sahneden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla daha önce çekilmiş fotoğrafları olduğunu iddia etti. CHP'li Özel, yaşananlarla ilgili "mizansen" dedi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan Özel, "Soylu, bu kardeşimizi ve potansiyelini, ağzının laf yaptığını, konuşabileceğini ve etrafındaki siyasi söylemlerden nasıl etkilendiğini biliyor" dedi. Özel, ikinci olarak da çocuğun tek başına güvenlik duvarını aşıp sahneye çıkmasının mümkün olmadığını ve "birilerinin rızasıyla sahneye alındığını" iddia etti.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Birkaç dakika içinde bizleri aradı. Arkadaşlar kesinlikle videoyu paylaşmasınlar dedi. Hatta genel başkan bunları dediğinde ben henüz videoyu izlememiştim. Ondan sonra döndük hakikatten korkunç. Genel Başkanın kendi ağzından ifadesi 'Kanım dondu' dedi. Böyle bir şey olur mu dedi. Birkaç arkadaşımız paylaşılanlara yorum yazmıştı. Onları falan da kaldırdılar. Bu konuda biz de çok hassasız. Bir eşik açılıyor Türkiye'de. Bu eşiği edepsizlikle birileri aşmaya çalışabilir, ama Türkiye buna direnecek. Biz bu işin muhatabı olarak yani böyle bir işten biz baktığınızda mağduruz. Küçücük bir çocuk dedesi yaşında birisine olmayacak hakaretler ediyor ve mikrofonu cumhurbaşkanı tutuyor elinde. Tabii burada büyük bir mizansen var. Bununla ilgili bir iki bilgiyi paylaşmak isterim. Vatandaşların vicdanına bırakacağımız birkaç noktayı paylaşmak isterim. Birincisi şu; Süleyman Soylu'nun bu küçük kardeşimizin bir süre önce onunla çekilmiş kucağında bir fotoğrafı var. Fotoğraf her yerde var ama siz de vermezsiniz ben de paylaşmadım. Süleyman Soylu bu kardeşimizi, bu kardeşimizin potansiyelini, ağzının laf yaptığını, konuşabileceğini, etrafında konuşulan birtakım siyasi söylemlerden nasıl etkilendiğini biliyor. İkincisi inanılmaz bir güvenlik çemberi var, onları aşıp gelebilmesi kolay değil. Birilerinin rızasıyla oluyor o gelme oraya. Salgının ilk gününden bu güne kadar Cumhurbaşkanının etrafına son 24 saat içinde PCR testi yaptırmamış kimse ne bakan ne milletvekili ne aileden biri giremiyor."