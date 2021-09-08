CHP Grup Başkanvekili Özel’den sine-i millet açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçime gidilebilmesi için muhalefete sine-i millete dönme çağrılarına yanıt verdi. “Anayasa'mızda da yasalarımızda da bir partinin milletvekillerinin kısmen ya da tamamen istifası durumunda seçimlerin yenileneceğine dair bir madde yoktur” diyen özel, “Kamuoyunda yaratılan ‘CHP sine-i millete dönerse seçim olur algısı' doğru değildir. Bunu iktidara yakın medya köpürtüyor” görüşünü ifade etti.

Sözcü’den Rahmi Turan’a konuşan CHP’li Özel, söz konusu görüşünün sebebini ise şöyle açıkladı:

“Anayasa'nın 78'inci maddesi ara seçimi düzenler. ‘Milletvekillerinin yüzde 5'i, yani bugünkü sayıya göre 30 milletvekili, herhangi bir sebeple milletvekilliği sıfatını kaybederse, bunun 90'ıncı gününü takip eden pazar günü, boşalan yerler için ara seçim yapılır' denilmektedir. Bir an için CHP'nin ‘sine-i millete' döndüğünü varsayalım. Şu andaki boş 16 milletvekiline ek olarak istifa edecek 135 milletvekiliyle birlikte 151 milletvekili için 90 gün sonra seçim yapılacaktır. Bu seçime sine-i millete dönen CHP, doğal olarak girmeyecektir.

CHP'nin olmadığı seçimde 151 milletvekilinden 63'ünü Cumhur İttifakı (AKP+MHP) kazanırsa, iktidar cephesi Meclis'te 400 milletvekili ile Anayasa'yı referandumsuz değiştirecek sayıya ulaşacak ve Anayasa'yı hiçbir engel olmadan istediği şekle dönüştürebilecektir. Sizin ‘Sine-i millet tuzağı' olarak ifade ettiğiniz konunun böyle tehlikeli boyutuna da dikkat çekmek isterim.”

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