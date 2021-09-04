Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim için sine-i -millete dönme çağrılarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kulislerde konuşulan Sine-i Millete dönme çağrılarına yanıt verdi. Anayasa’nın 84/1 maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifaların kabul edilmesi gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “AKP ve MHP'nin bu istifaları kabul etmesi lazım, ister ederler, ister etmezler böyle bir durum ortaya çıkacak” dedi.

CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterecekleri isime ilişkin de, "Cumhurbaşkanı adayını çok samimi söylüyorum, ittifakta olacak dostlarımızla ayrıntılı şekilde konuşup birlikte belirleyeceğiz” dedi. “Önceden yaptıkları gibi her şeyi deneyebilirler, bizi sokağa indirmeye çalışabilirler” diyen Kılıçdaroğlu, “Hayır, oyuna gelmeyeceğiz. Sakin olacağız, vatandaşla el ele olup Türkiye'yi bu ucube sistemden ve vatandaşı ezen bu kötü yönetimden kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, kardeşi Saruhan Uğuroğlu’nun ölümü üzerine evine taziye ziyaretine gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi aktardı. Uğuroğlu “Sine-i Millete dönme çağrıları var. CHP 135 milletvekilinin istifa etmesi ile AKP'yi erken seçime zorlamayı düşünür mü?” sorusuna verdiği şu yanıtı aktardı:

"Sine-i Millete döner, 135 milletvekilimiz ile istifa edersek, anayasanın 84/1 maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifaların kabul edilmesi gerekiyor. AKP ve MHP'nin bu istifaları kabul etmesi lazım, ister ederler, ister etmezler böyle bir durum ortaya çıkacak.

İkincisi; ara seçim oldu, 135 milletvekilimiz yeniden seçilip Meclis'e geldi. Ne değişecek?

Üçüncüsü; İktidar tüm olanakları ile bu illerde seçime girecek, diğer partiler de Meclis'e girmek için çaba gösterecek ki 135'ten daha az milletvekili çıkarma olasılığı da olabilir. Sonuç olarak anayasaya göre milletvekillerinin boşaldığı yerlerde ara seçim yapılacağına göre CHP'nin Sine-i Millet kararı erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasını sağlamaz."

Uğuroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim öncesi yaşanabilecek olumsuz 'bazı olayların' olup olmayacağı konusundaki endişelere ilişkin CHP liderinin yaptığı şu açıklamayı aktardı:

"Cumhurbaşkanı adayını çok samimi söylüyorum, ittifakta olacak dostlarımızla ayrıntılı şekilde konuşup birlikte belirleyeceğiz. 'Bazı olaylar' dediğiniz konuya gelince, önceden yaptıkları gibi her şeyi deneyebilirler, bizi sokağa indirmeye çalışabilirler. Hayır, oyuna gelmeyeceğiz. Sakin olacağız, vatandaşla el ele olup Türkiye'yi bu ucube sistemden ve vatandaşı ezen bu kötü yönetimden kurtaracağız."

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