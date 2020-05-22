CHP Grup Başkanvekili Özel'den "kiralık vekil" tepkisi: Bunları size söyleten motivasyon korku!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası baskın seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği verebilecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin yapılan eleştirilere tepki gösterdi. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın, "kiralık vekil" sözlerini sert bir dille eleştiren Özel, "Şaşırarak okuduk. Parti ayrımı yapmaksızın bu mecliste görev yapan tüm arkadaşlarımız adına bu ifadeyi kınıyoruz. Bu sözler Naci Bostancı’nın ağzına yakışmıyor. Derhal özür dilemeli" diye konuştu.

"O borsada bizim işlemimiz kapalı Allah'a şükür. Kiralık vekil, alım-satım ne bunlar? Bunları size söyleten motivasyon korku" diyen Özel, sözlerine, "Yeni partilere yönelmenin önüne geçmek için onu yasaklayalım bunu yasaklayalım! Bu açıklamayı alın sizin partinize geçen milletvekillerine ben bunları söyledim deyip yüzlerine söyleyin" ifadelerini kullandı" diye devam etti.

Özel Özel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bu kişi AKP’nin grup başkanvekili ve aynı benim sayın Kemal Kılıçdaroğlu yerine burada söz söylemem, açıklamalarda bulunmam yerinde imza atabilmem gibi sayın turan da benimle benzer yetkilere sahip. Kendisi bugün çıkan yazıda böyle çıkan bir düzenlemeyi kesin bir dille reddediyor. Bostancı çıkıyor ve böyle bir çalışmayı MHP ile yürüttüklerini söylüyor. Partideki savrulmayı göstermekten öte Türkiye’de siyasetin başka odaklarda planlandığını, tasarlandığını ve siyasi parti gruplarına sadece burada işin kaleme alma kısmını bile değil altına imza atma kısmını yaptığını tescil etmiştir.

Bostancı’nın kendi üslubuyla da çok bağdaştıramadığımız ifadeleri şaşırarak okuduk. Böyle bir çalışma siyasi etik kanununda yapılabilir ama bunu tanımlarken milletvekillerinin pazara çıkarılması ifadesi. Okudum bunu bir parti ayrımı yapmaksızın bu mecliste görev yapan tüm arkadaşlarımız adına bu ifadeyi kınıyoruz. Kiralık milletvekili. Bu sözler Naci Bostancı’nın ağzına yakışmıyor. Derhal özür dilemeli."

"15 milletvekili demokrasi yolculuğuna çıkardı. İyi Parti'nin seçime girmesini sağladı. Kararı kim verecek? Millet. Eğer millet yüzde 0,5 oy verseydi biz mahcup olurduk ama millet yüzde 15 oy verdi. İyi Parti'ye cumhur ittifakı kumpas kurdu ama biz arkasında durduk. Millet kararını ne yönde vermiş? Kurulan kumpası görmüş, demokrasi mücadelesini de haklı görmüştür. Şimdi yeni kumpas peşindeler. Hepimiz biliyoruz ki Cumhur İttifakı mum gibi erimektedir. Şimdi yeni kumpaslara hazırlık. Bir şey yapacaklar ama onu gerekçelendirirken yatıkları ifadeler son derece felakettir. Naci bey borsa borsa diyorsunuz da borsa da alım satım olu biz daha o tahtada daha hiç işlem yapmamışız. O borsada bizim işlemimiz kapalı allaha şükür. Kiralık vekil, alım-satım ne bunlar? Bunları size söyleten motivasyon korku. Yeni partilere yönelmenin önüne geçmek için onu yasaklayalım bunu yasaklayalım! Bu açıklamayı alın sizin partinize geçen milletvekillerine ben bunları söyledim deyip yüzlerine söyleyin. Biz Naci Bey'den özür bekliyoruz. Bu ifadeler talihsizlik. Elinizden geleni aklınıza koymayın. Ama bu meclisin en çok sandalyeye sahip partinin grup başkanı ile grup başkanvekili arasındaki çelişki her şeyi göstermektedir. Bu kukla siyaseti eninde sonunda son bulacaktır."