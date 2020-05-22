AKP Grup Başkanı Bostancı farklı konuştu: Milletvekili değişimine karşı hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası baskın seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği verebileceklerini açıklamasının ardından milletvekili geçişlerinin önünü alacak yasal bir düzenleme ile ilgili "Bu konularda hazırlığımız yok" diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözlerinin aksi yönünde bir açıklama partinin Grup Başkanı Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi.

Naci Bostancı “Halkın tayin milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz" dedi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı,çalışmanın tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek “Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullandı.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya bu konuyla ilgili bir hazırlıklarının olmadığını söylemişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Baskın seçimde Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne grup kurması için destek verebiliriz" sözleriyle ilgili "Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür" demişti.

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