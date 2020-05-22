AKP, MHP lideri Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı: Bu konularda bir hazırlığımız yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi sonrası sert açıklamalarda bulunan ve vekil transferinin engellenmesi için AKP'den destek isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları karşılıksız kaldı.



AKParti kanadından, "Sayın Bahçeli'nin yaklaşımına kişisel olarak katılıyorum ama bunun için yasaya gerek yok. Siyasi ahlak kanunla olmaz. Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok" şeklinde açıklamalar geldi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok" dedi.

"Siyasi ahlak kanunla olmaz"

Adının yazılmasını istemeyen bir diğer yönetici ise Sarıkaya'ya şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin yaklaşımına kişisel olarak katılıyorum ama bunun için yasaya gerek yok. Siyasi ahlak kanunla olmaz.



Siyasi ahlak dediğiniz insanın içinde, ruhunda olması gereken bir şeydir. Onu kanunla nasıl düzenleyebilirsiniz ki? Bunun da tartışmadan çıkarılması gerekir. Siyasi Partiler ve Seçim kanunları ile ilgili de geçmişten gelen hazırlıklarımız düşüncelerimiz var; ama şu aşamada söz konusu değil."

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