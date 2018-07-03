CHP Grup Başkanvekili: Kendi içimizde yarışa girmemiz doğru değil

Muharrem İnce’nin dün (2 Temmuz 2018) akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak bugün Meclis’te yaptığı açıklama, "CHP’de genel başkan değişecek mi?" tartışmalarını yeniden başlattı. İnce'nin yarış içinde olmayacağını açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yaptığı açıklamada, "Kendi içimizde yarışa girmemiz doğru değil" dedi.

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Parti yönetiminde, yerel seçim öncesinde genel başkan değişimi tartışmaları yapılmaması gerektiğini savunanlar arasında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da bulunuyor. Özkoç, konuyla ilgili parti yönetiminin alacağı karar için Perşembe günü toplanacak parti MYK’sını işaret ederek şunları kaydetti:

"Muharrem Bey genel başkanımızla yaptığı görüşme sonrasında kendi fikirlerini söyledi. Sayın Genel Başkanımız da bu konuyu kendi başına değerlendirmez, bizlerle fikir alışverişinde bulunur ve bu konu Perşembe günü MYK toplantısında değerlendirilir.

"Hükümet Meclis çoğunluğunu kaybetti ve Meclis’te artık bir koltuk değneğine ihtiyacı olacak. Dolayısıyla yerel seçimler de bu bağlamda çok önemlidir. Önümüzde erken yerel seçim tartışmaları duruyorken, bizim şu an kendi içimizde böyle bir yarışa girmemiz doğru değil."