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CHP, 23 Nisan'da çocuklarla toplanacak

"Meclis Başkanı'nın izah edemeyeceği şekilde iptal etmesini kabul etmiyor, tanımıyoruz"

19 Nisan 2016 00:01

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl 'terör tehdidi' nedeniyle iptal edilmesinin ardından CHP grubu 23 Nisan'da çocuklarla grup toplantısı yapacağını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan'ın özel bir gün olduğunu, Meclis'in kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 23 Nisan resepsiyonunu iptal ettiğini ifade eden Özel, kararın, Başkanlık Divanı toplantısında ya da gruplara danışarak alınmadığını savundu.

Resepsiyonunun iptal edilmesini algı yönetimi olarak gördüklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Elbette müzik, şenlik olmayacak, ortak acılarımızın farkındayız. Ama bu Meclisin kuruluş gününde, bu Mecliste bugüne uygun olarak resepsiyon yapılacak. Meclis Başkanı yapmayabilir ama Mecliste Sayın Genel Başkanımız, grup toplantı salonumuzda, özel gündemli toplantıdan önce ya da sonra Ankara'nın, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş çok sayıda çocukla bir araya gelecek, bir grup toplantısı yapacağız. Belki Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş sanatçılar, düşün insanları, cumhuriyet resepsiyonuna katılmak isteyen çok sayıda aydınımızın, halkımızdan farklı temsilciler bulunacak. Günün şartlarına, ortak acılarımıza saygılı şekilde resepsiyon kısmını da hep birlikte yaşamayı düşünüyoruz. Meclis Başkanı'nın izah edemeyeceği şekilde iptal etmesini kabul etmiyor, tanımıyoruz."
 

"Önce kendiniz için söyleyin"
 

Özel, dokunulmazlıklara ilişkin bir soru üzerine, CHP içinde, dokunulmazlığın, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olmasını savunmayan hiçbir milletvekili bulunmadığını vurguladı.

CHP'nin daha önceki yıllar önerdiği ancak AK Parti'nin reddettiği dokunulmazlıklar konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "hodri meydan" dediğini belirten Özel, "Hodri meydan diyorsanız, önce kendiniz ve bakanlar kurulu için diyeceksiniz." dedi.

Özel, "Hiçbir milletvekilimiz ne kendisinin ne Genel Başkanının dokunulmazlığının kalkmasından endişe duyuyor. Endişeler siyasi, hukuki, demokratik endişelerdir." diye konuştu.

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