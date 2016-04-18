ÇYDD'den Cumhuriyet'in 'alternatif 23 Nisan resepsiyonu'na destek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl 'terör tehdidi' nedeniyle iptal edilmesinin ardından Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yakın bir noktada resepsiyon düzenleme kararı verdi. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Cumhuriyet gazetesi, köklerinden gelen bir sorumluluk bilinciyle o gün, aynı saatte, Ankara’da, Meclis’e yakın bir noktada 23 Nisan resepsiyonu düzenleyecek" dedi. Cumhuriyet gazetesinin 'alternatif 23 Nisan' resepsiyonuna Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden de destek geldi. ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel, “ÇYDD Ankara Şubesi ile resepsiyona katılmaları hakkında konuşacağım. ÇYDD olarak gazetenin 23 Nisan resepsiyonunu destekliyoruz ” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de desteklerini açıkladılar. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise twitter hesabı üzerinden “Duyduk ki 23 Nisan resepsiyonu iptal edilmiş. Karar aldık; Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte 23 Nisan resepsiyonu yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel: Cumhuriyeti unutturma çabası

"Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyetin değerlerini ve Cumhuriyete sahip çıktığını bir kez daha göstermiş oldu. İktidarın, Cumhuriyetin bütün sembollerini ve Atatürk’ü unutturmak için gösterdiği çaba, toplumun ve basının direnci ile yenilecektir diye düşünüyorum. Gazetemizin 23 Nisan kutlaması çok önemlidir. Toplumun desteği ile yapması da çok önemlidir. Bu sebeple sivil toplum kuruluşlarının destek vermesi gerekiyor. ÇYDD Ankara Şubesi ile resepsiyona katılmaları hakkında konuşacağım. Şehit cenazelerinin olduğu tarihte, Cumhuriyetin kuruluşunu tarihini tekrar anmak çok daha önemli. Cumhuriyeti anmak şehit cenazelerini, şehitlerin mutlu olmalarını sağlayacak olaydır. ÇYDD olarak gazetenin 23 Nisan resepsiyonunu destekliyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Kimse zil takıp oynayacak değil

"Terör ve şehitler gerekçesiyle 23 Nisan resepsiyonunun iptal edilmesi, ülkenin geldiği durumun vahameti açısından önemli bir göstergedir. AKP, Cumhuriyet ve Cumhuriyet felsefesiyle ilgili herşeyden rahatsız. Hem terör günlük hayatımızı etkilememeli, teröre hizmet etmemeliyiz deniyor hem de resepsiyon iptal ediliyor. Resepsiyonda zil takıp oynamayacak kimse. Bu geleneksel bir kutlama ve yapılmalı. Hem 23 Nisan hem de 29 Ekim’le ilgili hazımsızlığın dışavurumudur, ayıptır. 7 şehitin olduğu zaman düğün yapıp oynuyorlar. 23 Nisan anlamına uygun olarak kutlanmalı. Cumhuriyet’in alternatif resepsiyon düzenleme kararı bir sivil inisiyatiftir, tepkidir. Güzel bir düşünce. Demokrasinin kendisi de tepki ve protestodur."

CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Komisyona da üye vermiyorlar

"Etkinlikleri terör ve şehitler gerekçesiyle iptal edilen 23 Nisan aynı zamanda Çocuk Bayramıdır. Karaman’daki Ensar Vakfı yurtlarında çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıkmıştır. Karaman’daki olaydan bu yana tam üç hafta geçti. İktidar partisi AKP’nin, hepimizin üzerine titrediği çocuklarımız için TBMM’de kurulan komisyona üye vermemeleri nasıl bir tehlike altında olduğumuzun göstergesi. Tıpkı yolsuzluk komisyonuna üye vermemesi gibi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sesleniyorum. Daha ne bekliyorsunuz? Meclis komisyonuna üye vermeyen iktidar partisine karşı harekete geçmek için kaç çocuğumuzun hayatının kararmasını bekliyorsunuz."