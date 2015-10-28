CHP Genel Merkezi'ne ateş açan saldırgan serbest bırakıldı

CHP Genel Merkezi önünde ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan Hacı Ali Hamurcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında TBMM bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş, "Kayseri'de vilayet-yargı-belediye arasında yolsuzluk üçgeni olduğunu" öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, bu iddiaları da dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunan eski belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu'ya dayandırmıştı.