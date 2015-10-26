CHP Genel Merkezi'ne ateş açıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da bulunan genel merkez binasına, saat 19.00 civarında, binanın önünden geçen bir araçtan 5 el ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Saat 19.00 civarında, genel merkezin önünden geçen bir araçtan 5 el ateş açıldı" dedi. Binanın bulunduğu sokağaın karanlık olması sebebiyle güvenlik görevlilerinin ateş açılan aracın plakasını alamadığını söyleyen Tekin, güvenlik kameralarının ise olayı tespit ettiğini belirtti.

Olayın ardından Gürsel Tekin'i arayan İçişleri Bakanı Selami Altınok, siyah bir araçtan 4 kurşun atıldığını ve olayı en kısa zamanda açıklığa kavuşturacaklarını söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Twitter hesabından saldırıya dair şunları paylaştı:

"Emniyet mensupları kameralardan aracın kime ait olduğunu, kimler olduğunu inceliyor"

CHP tarafından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 2015-2016 Sanat resepsiyonu öncesi gazetecilere bir açıklama yapan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Partimizin Genel Müdürü ile görüştüm. Maalesef bu akşam üstü saat tam 19.00 civarlarında, plakası bilinmeyen bir araç Genel Merkezimizin önünden geçerken 5 adet kurşun sıkıldığını söyledi. Arkadaşlarımız Emniyet'e başvurmuşlar. Bu saatlerde, şu anda Emniyet mensupları kameralardan aracın kime ait olduğunu, kimler olduğunu inceliyorlar. Önümüzdeki saatlerde kimlerin olduğunu hep beraber görmüş olacağız."

Tekin, bir gazetecinin, "Emniyet yetkilileriyle konuşma durumunuz oldu mu acaba?" sorusuna, "Şu anda daha haberimiz oldu. Partimizin Genel Müdürü Emniyet mensuplarına bildirmiş. Şu anda çalışmalar var. O çalışmalardan sonra size bilgi veririz" yanıtını verdi.