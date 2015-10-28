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CHP Genel Merkezi'ne ateş açan saldırgan yakalandı

Saldırganın isminin Hacı Ali Hamurcu olduğu belirlendi

28 Ekim 2015 11:10

CHP Genel Merkezi'ne silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı. Saldırganın adının Hacı Ali Hamurcu'nun olduğu bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında TBMM bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş, "Kayseri'de vilayet-yargı-belediye arasında yolsuzluk üçgeni olduğunu" öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, bu iddiaları da dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunan eski belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu'ya dayandırmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Milletvekilleri Şevki Kulkuloğlu, Atilla Kart ve Ömer Süha Aldan, 10 Ocak 2013'te dolandırıcılık suçundan 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Hacı Ali Hamurcu ile TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek Hamurcu'nun yolsuzlukları anlatan bir kitap yazdığını belirtmişler, basın toplantısından bir süre sonra ANKA firması "Belgelerle Yolsuzluğun Şeytan Üçgeni" adlı kitabı yayımlamıştı.

Bunun üzerine Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, Hacı Ali Hamurcu ve yayıncı firma aleyhine Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış, 7 Mayıs'ta sonuçlanan davada mahkeme Hacı Ali Hamurcu ve ANKA Yayıncılık'ın 7 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.Ayrıca, Hacı Ali Hamurcu'nun cezalandırılması için Kayseri 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bu dava sürerken geçen mayısta Özhaseki'nin seçim bürosundan yapılan yazılı bir açıklamada yapıldı. Hamurcu’nun yazılı ifadesinde,  "kitabı Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile yazdığını itiraf ettiği ancak kendisine para vaat eden Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği vaatleri yerine getirmeyerek dolandırıldığını öne sürdüğü" iddia edildi.

Görsel: Hürriyet

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