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CHP Genel Merkezi'ne 'altı ok'lu mescit

Mehmet Bekaroğlu, mescit açılması konusunda bazı delegelerden ve genel merkeze ziyarete gelen bazı partililerden bu yönde bir talep geldiğini söyledi

05 Kasım 2014 15:33

Ankara Söğütözü'nde bulunan CHP Genel Merkez binasında mescit açıldı. Milli Görüş geleneğinden gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nun girişimiyle mescid açılması parti içinde bazı vekillerin tepkisine neden oldu. Mescit girişindeki altı oklu tabela dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde açılan mescid ile ilgili Al Jazeera’den Sibel Demirci Erdem'e açıklamalarda bulundu.

Bekaroğlu, yaptığı açıklamada mescid açılması konusunda bazı delegelerden ve genel merkeze ziyarete gelen bazı partililerden bu yönde bir talep geldiğini söyledi. Genel Merkez’de görevli genel müdürün talimatı üzerine giriş katın altında bir oda mescid olarak hazırlandı.

Genel merkeze gelen ve namaz kılmak isteyen partililer ve ziyaretçilerden de bu yönde talepler geldiğini belirten Bekaroğlu, mescidin bu talebi karşılamak amacıyla açıldığını ifade etti. Bekaroğlu "Bir ihtiyaç karşılandı" dedi.

 

Ulusalcı kanattan tepki

 

Öte yandan, CHP Genel Merkezi’nde mescid yapılacağının duyulması üzerine ulusalcı kanatta yer alan bazı milletvekillerinin tepkisine yol açtı. Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz Twitter’dan yaptığı açıklamada Bekaroğlu’nu din istismarı yapmakla suçladı.

Yılmaz “CHP, Bekaroğlu gibi dini istismar edenlere bu kadar kapıyı açarsa kendi öz kitlesini kaybeder. CHP programına aykırı davranan Bekaroğlu istifa” diye yazmıştı. 

Eski Refah Partisi millevtekili ve Halkın Sesi Partisi kurucularından Mehmet Bekaroğlu, 18’nci olağanüstü kurultay öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığı davet üzerine CHP’ye katıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu daveti muhafazakar açılım olarak yorumlandı. 

 

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