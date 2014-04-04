İlkokullarda mescidin önü açıldı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne "Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir" ifadesini ekleyerek lise binalarında mescit açılmasına izin veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda da masrafı veliler karşılarsa mescit açılmasının önünü açtı.



Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tüm resmi okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Okullarımızda bay ve bayan mescidi düzenlenmesi hususunda hassasiyet ve özveri gösterilmesi” istendi. Yazı ile ders saatlerinin namaz saatlerine göre düzenlenmesinin de önü açılırken kararın Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ulaşan veli şikâyetleri üzerine alınması dikkat çekti. Ancak bu mescitler için ödenek ayrılmayacak, masrafı veliler üstlenirse açılabilecek.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, MEB’in, Eylül 2013’te Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne, “Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” maddesini ekleyerek lise binalarında mescit açılmasına izin vermişti. Ancak Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokullarda da mescit açılmasına izin verdi.

Müdürlükten, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tüm resmi okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Okullarımızda bay ve bayan mescidi düzenlenmesi konusunda yerel imkânların kullanılması, gerekli hassasiyet ve özverinin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.



Veliler şikayet etti

Müdürlükte Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi bölümlerinden sorumlu Şube Müdürü Zeki Efil’in 2 Nisan tarihli yazısında, kararın velilerin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikâyetleri doğrultusunda alındığı belirtildi. Yazıda, “Velilerimiz tarafından BİMER’e yapılan şikâyet ve isteklerde bazı okullarımızda mescit olmadığı ya da kız öğrenciler için mescit olmadığı ve erkek öğrencilere cuma namazına gitmeleri konusunda imkân verilmediği şeklinde istekleri yer almaktadır” denildi.



1977'deki gerekçe

Yazıda, karara yasal dayanak olarak da 1977 tarihli Talim Terbiye Dairesi Başkanlığı genelgesi gösterildi. Dönemin MEB Müsteşarı Abdurrahman Demirtaş imzalı genelgede, tıpkı söz konusu yazıda olduğu gibi, “Bazı öğrenci velileri, bakanlığımıza, zaman zaman yaptıkları müracaatlarında ibadet etmek isteyen çocukları için okul müdürlüklerince gereken kolaylığın gösterilmesini talep etmektedirler” ifadeleri kullanılmıştı.



Ödenek yok

Ancak genelgede, okul idarelerinden, “Okullarda ders saatleri dışında ibadetini yerine getirmek isteyen öğrencilere gereken kolaylığın gösterilmesi” istenmişti. Etimesgut Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısına, “ders saatleri dışında” koşulunun eklenmemesi ile öğrencilerin istedikleri saatte mesciti kullanabilmelerinin, hatta ders saatlerinin namaz saatlerine göre düzenlenmesinin de önü açılmış oldu.

Öte yandan yazıdaki bay ve bayan mescidi düzenlenmesi konusunda “yerel imkânların kullanılması” ifadesi mescit için ödenek ayrılmayacağı anlamına geliyor. Böylece okul müdürlükleri, velilerden para toplayarak okulda mescit açabilecek.