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Politika

CHP Genel Başkan adayı Oran: Yeterli imza sayısına ulaştık, olağanüstü kurultay kaçınılmaz

Oran, parti tüzüğüne uygun olarak olağanüstü kurultay toplanması için gerekli olan delegelerin beşte birinin imzasına ulaşıldığını söyledi

20 Kasım 2015 17:58

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan eski milletvekili Umut Oran, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısına ulaştıklarını söyledi. Oran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, “Olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu artık görün. Aksi durumda olağanüstü kurultay kararını değil istifa kararını verme zorunda kalacağınızı unutmayın” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Umut Oran, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı toplama çağrısı yaptı. 1 Kasım seçimlerindeki yenilginin ardından CHP içindeki muhalefet olağanüstü kurultayın toplanarak genel başkanlık seçiminin yapılması çağrısında bulundu. Oran'ın yanı sıra Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da genel başkanlığa adaylıklarını açıkladı.

 

Beşte bir imzayı topladık

 

CHP'nin mevcut yönetimi ise kurultayın daha önce planlandığı gibi Ocak ayında olağan şekilde toplanacağını belirterek, olağanüstü kurultay fikrine karşı çıkıyor. Umut Oran bugün düzenlediği basın toplantısında parti tüzüğüne uygun şekilde olağanüstü kurultay toplanması için gerekli olan delegelerin beşte birinin imzasına ulaştıklarını söyleyerek, Klıçdaroğlu'na hitaben şunları söyledi:

"Olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu artık görün. Aksi durumda olağanüstü kurultay kararını değil istifa kararını verme zorunda kalacağınızı unutmayın." CHP tüzüğüne göre, seçimli bir olağanüstü kurultay yapılması için var olan delege sayısının yarısından bir fazla imzaya ihtiyaç bulunuyor. Oran'ın topladığını belirttiği imzalar bu aşamada kurultayın olağanüstü toplanmasına yeterli olurken, genel başkan seçimine ise olanak vermiyor.

 

15 günde kurultaya gidiliyor

 

CHP tüzüğüne göre Parti Meclisi'nin kararı veya kurultay üyelerinin tam sayısının en az beşte birinin onbeş (15) günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvurular üzerine kurultay, Genel Başkanca olağanüstü toplantıya çağrılır.

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