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Politika

CHP Genel Başkan adayı Umut Oran: İlk seçimde iktidar olamazsam istifa ederim

"İngiltere'de üç parti lideri seçim sonuçlarını görür görmez 56 dakikada istifa etti"

08 Kasım 2015 13:18

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Umut Oran, seçimde başarılı olamayan liderin hesap vermesi gerektiğini söylerken "Eğer genel başkan olursam ve ilk seçimde iktidar olamazsam ertesi gün bırakırım” dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Umut Oran CHP Genel Başkanlığı adaylığı hakkında soruları cevapladı.

Oran, CHP kurultayında genel başkan seçildiği takdirde 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Umut Oran, Kılıçdaroğlu’nun diğer partilerin seçmenlerinde de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy alabileceğini ifade etti.

 

"İktidar olmazsam ertesi gün bırakırım"

Umut Oran genel başkan olduğu takdirde girilecek ilk seçimde iktidar olamazsa istifa edeceğini de belirterek, “İngiltere'de üç parti lideri seçim sonuçlarını görür görmez 56 dakikada istifa etti. Seçimde başarı yoksa bunun hesabı verilmeli. Eğer CHP Genel Başkanı olursam ilk seçimde partim iktidar olamazsa ertesi gün bırakırım, hatta bunu CHP Tüzüğüne koymak gerekir” dedi.

 

Adaylara çağrı

Oran, ayrıca CHP kurultayında aday olacak isimlerin TV canlı yayınında bir araya gelmesi için çağrı yaptı.

 

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