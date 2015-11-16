CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce: Gelin iki kurultay yapalım

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Yalova milletvekili Muharrem İnce, “Gelin iki kurultay yapalım. İlk kurultayda genel başkan ve parti meclisini seçelim. İkincisinde programdan tüzük değişikliğine bütün konular ele alınsın” dedi.

Hürriyet’te Rifat Başaran’ın haberine göre; Muharrem İnce, hafta başında “Bir an önce CHP’nin olağanüstü kurultayı toplanmalı” sözleriyle olağanüstü kurultay için imza toplayanlara destek verdiğini açıklamış ve genel başkanlık için adaylığını ilan etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda daha bulunan İnce, biri ‘olağanüstü’ diğeri ‘olağan’ 2 kurultay önerdi. İnce, şunları söyledi:

“Genel Başkan bir an önce olağanüstü kurultay çağrısı yapsın. 15 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplayalım. Bu yarışta yeterli delegenin desteğini alanlar aday olsun. Genel Başkan ve Parti Meclisi’ni olağanüstü kurultayda seçelim. Kim seçimi kazanıyorsa, diğer adaylar da ona saygı duysun, destek versin ve birkaç hafta sonra da 1 haftaya yayılan şölen gibi 35. olağan kurultayı yapalım.

Yeni seçilen genel başkan bu şöleni yönetsin. Olağan kurultayda tüzük de parti programı da yeniden tartışılsın. Gençlik kolları, kadın kolları, il başkanları herkes özeleştirisini, eleştirisini dile getirsin, projelerini anlatsın. Yeni bir sinerji ile yeni bir yol haritası ile yola devam edelim. (Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurultay sonrası çok şey değişecek’ sözüne ilişkin) Değişimin karşısına çıkanlar, mutlaka yok olur. Bu değişim artık kaçınılmaz hale gelmiş. Bu gerçekleşecek. Ben Sayın Genel Başkan’ın taleplere kulak tıkamayacağına inanıyorum.”