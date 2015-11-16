T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce: Gelin iki kurultay yapalım

"Genel Başkan ve Parti Meclisi’ni olağanüstü kurultayda seçelim; olağan kurultayda da tüzük ve parti programı yeniden tartışılsın"

16 Kasım 2015 11:30

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Yalova milletvekili Muharrem İnce, “Gelin iki kurultay yapalım. İlk kurultayda genel başkan ve parti meclisini seçelim. İkincisinde programdan tüzük değişikliğine bütün konular ele alınsın” dedi.

Hürriyet’te Rifat Başaran’ın haberine göre; Muharrem İnce, hafta başında “Bir an önce CHP’nin olağanüstü kurultayı toplanmalı” sözleriyle olağanüstü kurultay için imza toplayanlara destek verdiğini açıklamış ve genel başkanlık için adaylığını ilan etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda daha bulunan İnce, biri ‘olağanüstü’ diğeri ‘olağan’ 2 kurultay önerdi. İnce, şunları söyledi:

“Genel Başkan bir an önce olağanüstü kurultay çağrısı yapsın. 15 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplayalım. Bu yarışta yeterli delegenin desteğini alanlar aday olsun. Genel Başkan ve Parti Meclisi’ni olağanüstü kurultayda seçelim. Kim seçimi kazanıyorsa, diğer adaylar da ona saygı duysun, destek versin ve birkaç hafta sonra da 1 haftaya yayılan şölen gibi 35. olağan kurultayı yapalım.

Yeni seçilen genel başkan bu şöleni yönetsin. Olağan kurultayda tüzük de parti programı da yeniden tartışılsın. Gençlik kolları, kadın kolları, il başkanları herkes özeleştirisini, eleştirisini dile getirsin, projelerini anlatsın. Yeni bir sinerji ile yeni bir yol haritası ile yola devam edelim. (Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurultay sonrası çok şey değişecek’ sözüne ilişkin) Değişimin karşısına çıkanlar, mutlaka yok olur. Bu değişim artık kaçınılmaz hale gelmiş. Bu gerçekleşecek. Ben Sayın Genel Başkan’ın taleplere kulak tıkamayacağına inanıyorum.”

ETİKETLER

chpgenel başkanadaykurultayolağan kurultayolağanüstü kurultaykılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Muharrem İnce de CHP genel başkanlığına talip olduğunu açıkladı

"Önümüze başkanlık referandumu gelirse, Erdoğan, 6 kez yendiği CHP'yi yine yenecektir"

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye tepki: Özensiz dil rakibe değil, partiye zararlı

"Dünya liderlerini beş yıldızlı otellerde ağırlamak yerine, Suriyeli sığınmacıların kamplarına götürüp durumu yerinde görmeleri sağlanabilirdi"

Star yazarı: Muharrem İnce'nin genel başkanlığından hem CHP, hem de ülke faydalanır

Resul Tosun: CHP'ye İnce ayar lazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24