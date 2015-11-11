Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye tepki: Özensiz dil rakibe değil, partiye zararlı

Son dönemde olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağının konuşulduğu ve 1 Kasım seçimi sonrasında parti içerisinde muhalif seslerin yükseldiği CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün Kılıçdaroğlu'nu başarısızlıkla suçlayıp genel başkanlığa talip olduğunu açıklayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Özensiz dil rakibe değil, partiye zararlı” dedi.

Milliyet’ten Meriç Tafolar’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "Tüm partililerimizin bu süreçte kullanılan dile özen göstermesi gerekir” değerlendirmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu Antalya’da toplanacak G-20 toplantısına ilişkin olarak ise, “Büyük bir fırsat kaçırıldı. Dünyada hâlâ yatağa aç giren insanlar var. Dünya liderlerini beş yıldızlı otellerde ağırlamak yerine, Suriyeli sığınmacıların kamplarına götürüp durumu yerinde görmeleri sağlanabilirdi” tespitini ilettiği ifade edildi.