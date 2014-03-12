CHP, dört eski bakan hakkındaki fezlekeler için yarın başvuracak

CHP, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın "yolsuzluk" fezlekelerinin okunması ve genel görüşme açılması istemiyle TBMM Başkanlığına başvurusunu yarın yapacak. CHP, başvurusunda TBMM’nin 18 Mart’ta toplanması isteniyor.

Meclis iç tüzüğünün 7. Maddesine göre, TBMM Başkanı, çağrı talebini en geç 7 gün içinde yerine getirecek.

Meclis’in toplanması için 184 toplantı yeter sayısı gerekiyor.