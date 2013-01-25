T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP Diyarbakır İl Başkanı'ndan Güler'e : Kürtler bu ülkede misafir değil

CHP’nin İl Başkanı Mehmet Nezir Güner,'Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz' diyen CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’e tepki gösterdi

25 Ocak 2013 13:07

Diyarbakır’da pazar günü olağanüstü kongre hazırlıkları yapan CHP’nin İl Başkanı Mehmet Nezir Güner, TBMM kürsüsünde "Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz" diyen CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’e tepki gösterdi. Kürtler’in bu ülkede misafir olmadığını, 5 bin yıldan bu yana bu topraklarda yaşadığını belirten Güner, şunları söyledi:

"Bu; talihsiz söylemlerdir. Türkiye’nin hiç bir sorununa hizmet etmeyeceği gibi Kürt sorunun çözümüne de etmez. Hassas bir süreçten geçiyoruz. İç barışa ihtiyacımız vardır. Yani bu süreci oyalamaya yönelik bu söylemleri kabul etmek mümkün değil ve kınıyorum. CHP’yi bağlayan söylem değil. Her partide farklı ses vardır. ’Herkes aynı düşüncede olacak’ diye kaide yoktur.

Sanki CHP politikalarıymış gibi ve sanki istifa edecekmişiz gibi, kamuoyunda bir beklenti hasıl olmuştur. İstifa etmemizi gerektirecek bir neden yoktur. Mücadelemize devam edeceğiz. Şuna inanıyoruz; eğer Kürt sorunu bu ülkede bir gün çözülecekse, CHP olmadan bu mümkün olmayacaktır. CHP, barış sürecine sonuna kadar destek veriyor ve arkasındadır. Hakikatleri araştırma komisyonu ile ilgili CHP içerisinde çalışma başlatılmış.

İngiltere ve Güney Afrika’da yada dünyada benzer sorun yaşayan ülkelerde incelemeler yapılıyor. Yani bir kişinin negatif söylemi yüzünden birileri istifa etmesi gerekmiyor. Hanımın şahsi görüşüdür. Şiddetle kınıyorum, bu hanımın 3 tane gözü mü vardır, yoksa yukardan mı geldi? O kimdir yani, kendi kendine ’Türklerle Kürtler eşit değildir’ diyor. Kürtler bu ülkede misafir değil ki. 5 bin yıldan beri bu topraklarda yaşıyor. Bunu yeniden gündeme getirmek kime yarar sağlayacak? O kendi zihniyetidir. Bu söylem CHP’yi bağlamaz."

Milletvekili Birgül Ayman Güler’in bu söyleminin Türkiye’deki iç barışa hizmet etmeyeceğini aksi halde insanları ayrıştırmaya yönelik olduğunu söyleyen Güner, "Onun için herkes söyleminde dikkatli olması lazım. İnanıyorum ki bu hanımefendi de, yaptığı yanlışın farkına varacak ve özür diliyecektir" dedi.
Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğru ise CHP’li Güler’in açıklamasının il teşkilatını şaşırttığını ifade ederek, "Milletvekilimizin açıklaması talihsiz bir açıklama ve hepimizi şaşırttı. Çünkü bu açıklama CHP ilkeleriyle bağdaşmıyor.

CHP lideri sayın Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternesyonal’in Genel Başkan Yardımcısı’dır. Irkçı ve şöven söylemlerin bu partide yeri yorktur. Türkiye’de yaşayan ırklar arasında ayırım yapmak, ilkel, ırkçı ve şöven bir söylemdir. CHP içerisinde böyle söylemler olmaz. CHP, Türkiye partisidir, Türkiye Halkaları’nın kardeşliği için mücadele veren bir partidir. Kürt sorunu çözümü konusunda CHP Genel Başkanı, ’siyasi hayatıma mal olsa bile elimden geleni yapmaya hazırım’ demiştir. Sayın vekilimizin açıklaması, ferdi bir harekettir, hepimizi şaşırtmıştır. Neden bu açıklamayı yaptı bilemiyoruz? Ona da üzüldük. Ama parti ilkelerimizle bağdaşmayan bu açıklamayı kınıyoruz" dedi.

ETİKETLER

Mehmet Nezir Günerdiyarbakırbirgül ayman güler

İlgili Haberler

CHP'li Birgül Ayman Güler: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz

Mecliste ana dilde savunma ile ilgili görüşmelerde Birgül Ayman Güler'in kullandığı sözlere sosyal medyada da tepki geldi

Birgül Ayman Güler'e tepki sürüyor

CHP'li Birgül Ayman Güler'in konuşmasına tepki gösteren Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, CHP'den istifa ederken, gözler Kürt kökenli milletvekillerine yöneldi

CHP'li Ayman Güler: Söylediklerim parti programında yazıyor

CHP'li Ayman Güler, 'Kürtler ile Türkler'i bir göremezsiniz' sözleri için 'Parti programım ne söylüyorsa bende onu söylüyorum' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24