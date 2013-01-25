CHP Diyarbakır İl Başkanı'ndan Güler'e : Kürtler bu ülkede misafir değil

Diyarbakır’da pazar günü olağanüstü kongre hazırlıkları yapan CHP’nin İl Başkanı Mehmet Nezir Güner, TBMM kürsüsünde "Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz" diyen CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’e tepki gösterdi. Kürtler’in bu ülkede misafir olmadığını, 5 bin yıldan bu yana bu topraklarda yaşadığını belirten Güner, şunları söyledi:

"Bu; talihsiz söylemlerdir. Türkiye’nin hiç bir sorununa hizmet etmeyeceği gibi Kürt sorunun çözümüne de etmez. Hassas bir süreçten geçiyoruz. İç barışa ihtiyacımız vardır. Yani bu süreci oyalamaya yönelik bu söylemleri kabul etmek mümkün değil ve kınıyorum. CHP’yi bağlayan söylem değil. Her partide farklı ses vardır. ’Herkes aynı düşüncede olacak’ diye kaide yoktur.

Sanki CHP politikalarıymış gibi ve sanki istifa edecekmişiz gibi, kamuoyunda bir beklenti hasıl olmuştur. İstifa etmemizi gerektirecek bir neden yoktur. Mücadelemize devam edeceğiz. Şuna inanıyoruz; eğer Kürt sorunu bu ülkede bir gün çözülecekse, CHP olmadan bu mümkün olmayacaktır. CHP, barış sürecine sonuna kadar destek veriyor ve arkasındadır. Hakikatleri araştırma komisyonu ile ilgili CHP içerisinde çalışma başlatılmış.

İngiltere ve Güney Afrika’da yada dünyada benzer sorun yaşayan ülkelerde incelemeler yapılıyor. Yani bir kişinin negatif söylemi yüzünden birileri istifa etmesi gerekmiyor. Hanımın şahsi görüşüdür. Şiddetle kınıyorum, bu hanımın 3 tane gözü mü vardır, yoksa yukardan mı geldi? O kimdir yani, kendi kendine ’Türklerle Kürtler eşit değildir’ diyor. Kürtler bu ülkede misafir değil ki. 5 bin yıldan beri bu topraklarda yaşıyor. Bunu yeniden gündeme getirmek kime yarar sağlayacak? O kendi zihniyetidir. Bu söylem CHP’yi bağlamaz."

Milletvekili Birgül Ayman Güler’in bu söyleminin Türkiye’deki iç barışa hizmet etmeyeceğini aksi halde insanları ayrıştırmaya yönelik olduğunu söyleyen Güner, "Onun için herkes söyleminde dikkatli olması lazım. İnanıyorum ki bu hanımefendi de, yaptığı yanlışın farkına varacak ve özür diliyecektir" dedi.

Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğru ise CHP’li Güler’in açıklamasının il teşkilatını şaşırttığını ifade ederek, "Milletvekilimizin açıklaması talihsiz bir açıklama ve hepimizi şaşırttı. Çünkü bu açıklama CHP ilkeleriyle bağdaşmıyor.

CHP lideri sayın Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternesyonal’in Genel Başkan Yardımcısı’dır. Irkçı ve şöven söylemlerin bu partide yeri yorktur. Türkiye’de yaşayan ırklar arasında ayırım yapmak, ilkel, ırkçı ve şöven bir söylemdir. CHP içerisinde böyle söylemler olmaz. CHP, Türkiye partisidir, Türkiye Halkaları’nın kardeşliği için mücadele veren bir partidir. Kürt sorunu çözümü konusunda CHP Genel Başkanı, ’siyasi hayatıma mal olsa bile elimden geleni yapmaya hazırım’ demiştir. Sayın vekilimizin açıklaması, ferdi bir harekettir, hepimizi şaşırtmıştır. Neden bu açıklamayı yaptı bilemiyoruz? Ona da üzüldük. Ama parti ilkelerimizle bağdaşmayan bu açıklamayı kınıyoruz" dedi.