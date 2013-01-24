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CHP'li Ayman Güler: Söylediklerim parti programında yazıyor

CHP'li Ayman Güler, 'Kürtler ile Türkler'i bir göremezsiniz' sözleri için 'Parti programım ne söylüyorsa bende onu söylüyorum' dedi

24 Ocak 2013 16:37

Hülya  Karabağlı

 

T24/ Ankara

 

HP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Genel Kurul'da dün ifade ettiği "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" sözlerine ilişkin, "Ben CHP'nin Parti Programında yazan şeyleri söylüyorum. Türk ulusu ve Kürt milliyeti çok bilinçli kullanıyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Genel Kurul'da dün "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz' dediniz, tepki aldınız mı, Salih Fırat'ın sizin ifadeleriniz nedeniyle istifa ettiği iddia ediliyor" sözüne, "Öyle bir açıklama var mı?" dedi. Güler, şöyle devam etti:

"Ben CHP'nin Parti Programında yazan şeyleri söylüyorum. Bizim parti programımızda diyor ki etnik kimlik şereftir, kimse inkar edemez. Asimile edemez. Biz bütün o kimlik farklılıklarını entegrasyon hedefi doğrultusunda yaşatacağız. Benim söylediğim bundan ibaret. Ulusal devlet yani Türk vatandaşlığına dayanan devlet."

"Tepki aldınız mı?" sorusuna Güler, "Tepki şöyle, gazetecilerin çok ilgisi oldu, e-posta ve telefon, destek verenler de var, 'Ya hocam ne diyorsun böyle?' diyenler de var. Irkçı, faşist, kafatasçı öyle lafı seven bir zümre oluşmuş Türkiye'de, her önüne gelen öyle diyor, o tür şeyler de var" yanıtını verdi.

"Sözlerim yanlış anlaşıldı diyor musunuz?" sorusuna da Güler, "Hayır söylediğim sözü çok uzun süredir söylüyorum, yazıyorum" dedi.

Bir basın mensubunun, "Türk ulusu ve Kürt milliyeti ifadesini bilerek mi seçtiniz" sorusuna Güler, "Çok bilerek. Gözün neyi seçti Türk'ü, Kürt'ü ve eşit değili seçti. Ben diyorum ki ulusu ve milliyeti seçsin gözün. Türk ulusu ve Kürt milliyeti çok bilinçli kullanıyorum" yanıtını verdi. 

Güler'in dün Genel Kurul'daki konuşması tutanaklara şöyle yansımıştı:

"Kürt milliyetçiliğini bana "ilericilik' ve "bağımsızcılık' diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz.

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