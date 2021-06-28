CHP'den üçüncü çalıştay: Sanayi sektöründeki istihdam sorunları ele alınacak

CHP, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve İşçi Sendikaları, Esnaf, Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba iş birliğiyle 11 farklı sektör ve alanda düzenlenmekte olan çalıştayların üçüncüsü, 29 Haziran’da Kocaeli’de düzenlenecek. Çalıştay, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın koordinatörlüğünde yapılacak.

TIKLAYIN - CHP, çalıştaylar serisini başlattı; "İstihdamı nasıl artırabiliriz sorusuna odaklanmış durumdayız"

Sanayi sektöründe yaşanan istihdam sorunlarının tartışılacağı “Sanayide İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştayda, istihdamı artırmaya yönelik somut çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Çalıştayda, sendika temsilcileri, meslek kuruluşları temsilcileri, işverenler, sosyal güvenlik ve ekonomi uzmanları ile yerel yönetim temsilcileri bir araya gelecek.

CHP tarafından düzenlenen istihdam çalıştaylarının ilki, tarım sektöründe yaşanan sorunların çözüm önerilerine odaklanmıştı.

İkinci çalıştayda ise engellilerin istihdam sorunları ele alınmış, çözüm önerileri değerlendirilmişti.

11 farklı sektör ve alanda düzenlenecek çalıştayların tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak.

Kılıçdaroğlu’nun sektörlere özgü istihdam önerilerini Eylül ayında yapılması planlanan “Üreten Bir Türkiye İçin İstihdam Kurultayı”nda kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.