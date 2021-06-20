CHP, çalıştaylar serisini başlattı; "İstihdamı nasıl artırabiliriz sorusuna odaklanmış durumdayız"

CHP, farklı sektörlerde yaşanan istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerilerini geliştirmek için çalıştaylar serisi başlattı. İlk çalıştay, “Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” nin tartışılması amacıyla Adana’da düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik somut önerilerin geliştirilmesini istedi. CHP , Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve İşçi Sendikaları-Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba işbirliğiyle 11 farklı sektör ve alanda çalıştaylar düzenleyecek.

Tarım, turizm, sanayi, kadın, engelliler, genç işsizliği, bilişim, medya- kültür-sanat, sokak ekonomisi, KHK’lılar ve EYT’liler konu başlıkları altında gerçekleştirilecek çalıştaylarda sorunlar ve çözüm önerileri sürecin doğrudan içinde olan işçi, işveren, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve uzmanlar ile birlikte tartışılacak. Çalıştayların tamamlanmasının ardından farklı sektörlerde istihdamı etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırılarak Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Kılıçdaroğlu’nun sektörlere özgü istihdam önerilerini İzmir’de Eylül ayı içerisinde yapılması planlanan “Üreten Bir Türkiye İçin İstihdam Kurultayı”nda kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

"İstihdamı nasıl artırabiliriz sorusuna odaklanmış durumdayız"

Düzenlenecek çalıştaylar hakkında değlerlendirmelerde bulunan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Türkiye’nin en önemli gündeminin istihdam odaklı üretim artışı olduğunu söyledi. Taşkın, “Ülkemizde yoksullukla mücadele için en önemli vaadimiz olan kapsayıcı ve hak temelli bir sosyal devletin inşası ve sürdürülebilirliği de istihdam odaklı üretimin arttırılabilmesine bağlı. Biz, istihdamı nasıl artırabiliriz sorusuna odaklanmış durumdayız. En önemli adımlardan birisinin bu soruyu doğrudan sektör/alan bileşenlerine sormak olduğunun bilincindeyiz. Bu tespitten hareketle farklı sektör/alanlarda çalıştaylar düzenleme kararı aldık. Sektör/alan temsilcilerini çalıştaylar sürecine katarak istihdamı nasıl arttırabiliriz sorusunun yanıtını hep birlikte arıyoruz” dedi.

"Türkiye yapısal bir üretimsizlik ve buna bağlı çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya"

Türkiye’nin yapısal bir üretimsizlik ve buna bağlı çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Taşkın, “Resmi olarak yüzde 13,9’ları gören işsizlik bile ürkütücü. Oysa geniş tanımlı işsizlik rakamı yüzde 30’lara dayanmış durumda. Ülkemizin geleceği anlamına gelen gençlerde işsizlik yüzde 25,6, istihdam oranıysa yüzde 32. Çalışma çağındaki 63,5 milyon kişinin sadece 18,8 milyonu kayıtlı tam zamanlı çalışıyor. Tüm bunlara ek olarak bir de güvencesiz istihdam sorunumuz var” diye konuştu.

Çalışabilir nüfusun çok azının istihdam alanında olmasının, prim esasına dayalı emeklilik sisteminin de krizde olduğu anlamına geldiğine değinen Taşkın özellikle gençlerin istihdam alanına katılamaması durumunda mevcut emeklilik sistemini sürdürebilmesinin imkânsız olduğunun da altını çizdi. Taşkın ayrıca, gençlerin emeklilik gibi temel bir haklarının fiilen ortadan kalkıyor olmasına da dikkat çekti.

16 Haziran tarihinde Adana’da gerçekleşen “Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” da bu kapsamda, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, CHP Bursa Milletvekili ve CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı Orhan Sarıbal koordinatörlüğünde gerçekleşti. Tarım sektöründen 100’ün üzerinde sektör bileşeninin katıldığı çalıştayda istihdam sorunları masaya yatırılırken çözüm önerileriyle ilgili görüş ve öneriler de tartışıldı.

"Çiftimizin sorunlarını çözerek, üretimle para kazandırdığımızda insanca çalışma koşulları oluşturarak bu sorunu çözebiliriz



CHP Bursa Milletvekili ve CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı Orhan Sarıbal çalıştaya ilişkin “Ülkemiz tarım sektöründe yaşanan problemler istihdamı da etkiliyor. Çukurova’nın bereketli topraklarında, Adana’da 16 Haziran 2021 tarihinde tarım sektöründe çalışanlar ve tarım alanında çalışma yapan öğretim görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, tarımda istihdam sorunları ve çözüm önerilerini el aldık” ifadelerini kullandı.

Tarımın istihdam içindeki payının AKP iktidarından sonra yüzde 34,9‘dan yüzde 17,6’ya gerilediğini belirten Sarıbal bu düşüşün en önemli etkenleri olarak çiftçinin ürettiğinden para kazanamamasını ve tarımsal hammadde ihtiyacının ithalatla karşılanmasını gösterdi. Sarıbal ayrıca çiftçinin para kazanamayarak topraklarını terk etmek zorunda kalmasıyla 35 milyon dönüm tarım arazisinin de ekilemez hale geldiğinin altını çizdi.

Çiftçinin para kazanmasıyla yanında çalıştırabileceği tarım işçilerinin sayısının da artacağına dikkat çeken Sarıbal, “Çiftimizin sorunlarını çözerek, üretimle para kazandırdığımızda insanca çalışma koşulları oluşturarak bu sorunu çözebiliriz” düşüncesini dile getirdi.

Sarıbal açıklamalarını şöyle sürdürdü

: “İktidarımızda çiftçimize hak ettiği değer vererek, tarımda çalışan sayısını artıracağız. İthalat lobileri ve yandaşlarını zengin etmeye çalışan mevcut politikaları terk ederek, halktan yana bir politika izleyerek tarımdaki sorunları aşacağız. Ürettiğiyle geçinen çiftçi, ithalata bağımlı olmaktan kurtarılan bir ülkeyi hep birlikte yaratacağız.”