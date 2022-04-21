CHP'den "troll" açıklaması: Bizzat Meclis Başkanı itirafta bulunuyor; demek ki AKP'de bir troll ağı varmış

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un AKP’ye yakın paylaşımlarıyla dikkat çeken Cumhur Franfurt'la Twitter hesabından yaptığı tartışmayı ve "trolllerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi" açıklamasını hatırlatarak, "Bizzat TBMM Başkanı bir itirafta bulunuyor ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini doğruluyor. Demek ki AKP'de bir troll ağı varmış" dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin "troll şebekesini" ifşa ettiğini ve bunun ülke için olumsuz sonuçlarını açıkladığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şimdi mağdur duruma düştüğünü savunan Özkoç, "Bizzat TBMM Başkanı bir itirafta bulunuyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini doğruluyor. Demek ki AKP'de bir troll ağı varmış. Bu ağ, 'saray', 'pelikan' ve 'soylu' trollleri diye ayrışıyormuş. Sayın Şentop'u bunlardan bir kısmı hedef almışlar. Sayın Şentop, bunu açığa çıkaracağını söylüyor. Sayın Meclis Başkanı'na sesleniyoruz, hani 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi Soylu sana söyledi hala millete söylemiyorsun ya, hiç olmazsa burada sözünün arkasında dur, bu hangi grubun trollüymüş açıkla" ifadelerini kullandı.

Engin Özkoç, bir basın mensubunun sorusunu yanıtlarken, "Anayasa Mahkemesi seçim yasasına yönelik itirazımızı esastan görüşmeyi kabul etti. Çünkü çok haklıyız, doğru bir şeyi söylüyoruz." diye konuştu.

Seçim kurullarının oluşum sürecine işaret eden Özkoç, "Anayasa Mahkemesi'nden tek talebimiz, hakimlerle ilgili kuralar çekilmeden önce, bir an önce başvurumuzu karara bağlamasıdır. Haklı olduğumuz davada, geç kalmak istemiyoruz." dedi.

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