CHP'den TBMM Başkanı Şentop'a çağrı: Bu işin lamı cimi kalmadı, Berberoğlu Meclis'e görevine

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesi'nin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verdiği Enis Berberoğlu için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulundu. Erkek "TBMM Başkanı'na hukuka duyduğumuz saygıyla, seçmen iradesine duyduğumuz saygıyla sesleniyoruz. Artık bu işin lamı cimi kalmadı. Berberoğlu Meclis'e, görevine" dedi.

Anayasa Mahkemesi, MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Berberoğlu'nun büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu belirtirken, AYM'nin bu adaletsizliğe oybirliği ile 'dur' dediğini hatırlattı. Erkek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslenerek şunları söyledi: