Enis Berberoğlu’nun avukatı: AYM’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası, Enis Bey’in milletvekilliği iade edilmelidir

"Anayasa Mahkemesi kararı oy birliğiyle almış. 'Diyor ki Enis Berberoğlu, milletvekilliği dokunulmazlığının ihlal edilmiş olduğu bir vakadır. Enis Berberoğlu’nun Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmiştir, seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiştir ve dokunulmazlığı ihlal edildiği için aynı zamanda özgürlüğü de ihlal edilmiştir. Çünkü dokunulmazlığı kaldırıldı diye hapse atılmıştı.'"

"Anayasa Mahkemesi kararıyla Enis Berberoğlu’nun hakkındaki yargılamanın hukuka uygun olmadığı ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi hak ihlallerini tespit edince, hak ihlalinin ortadan kaldırılmasına da hükmeder. Buradaki hak ihlali milletvekilliğinin düşürülmesi. Tekrardan parlamentoya dönebilir, dönmesi lazım yoksa Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermesinin anlamı ne?

Enis Berberoğlu’nun Milletvekilliği sıfatını yitirmesi Meclis'te, Meclis başkanının idari bir tasarrufudur. Prosedürün sonuçlandırıcı bir işlemini yaptı. Kararı okudu ama o karar yok şu an. Yine Meclis başkanının kendisine düşüyor iş. Meclis başkanının hak ihlalini ortadan kaldırması için okuduğu kararı bütün bu doğurduğu hüküm ve sonuçlarıyla birlikte geri alması lazım. Bunu Meclis kürsüsünden telaffuz etmesi lazım. Enis Berberoğlu’nun o kadar hiç yokmuş gibi bıraktığı yerden milletvekilliğine devam etmesi lazım. Aksini söyleyen bana yasa maddesi ya da emsal uygulama göstersin."

"O karar yok ama sen yine de vekil olma' denilemez"

"Adaletin tecellisinden bahsediyoruz. Adaletin tecellisini sağlayacaksanız bu şahsın ihlal edilen hakkı ne ise o hakkını vereceksiniz. 100 bin oy almış kişinin milletvekilliğini düşürdünüz. Ne ye dayanarak düşürdünüz? Mahkeme kararına dayanarak. Anaysa Mahkemesi o mahkeme kararını ortadan kaldırdı. Artık öyle bir mahkeme kararı yok. ‘O mahkeme kararı yok ama sen yine de milletvekili olma’ mı diyeceksiniz? İdam mahkumuna bile sonradan gerçekler çıkınca pardon deyip salıyorlar. Burada Enis Berberoğlu’na birilerinin pardon deyip hakkını iade etmesi lazım.

Bir örnek vereyim. Alkollü araba kullandın diye ehliyetinizi aldılar, ehliyetin iptal edildi. Mahkemeye başvurdunuz, test sonuçlarınız alkollü olmadığınızı gösterdi. Ehliyetinizi aldık artık geçmiş olsun mu diyecekler yoksa ehliyetinizi geri mi verecekler? Buradaki ehliyet mazbatadır.”