CHP'den, İçişleri Bakanlığı'nın, "Belediyeler yardım toplayamaz" genelgesine tepki: Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği, "Belediyeler valilikten izinsiz yardım toplayamaz" genelgesine tepki gösterdi. Kanunlara işaret ederek, söz konusu yardım kampanyasını düzenlemenin belediye başkanının inisiyatifinde olduğunu belirten CHPli Torun, hükûmete, "Bu eksiklikleri hep beraber giderelim. Ne mahsuru var?" diye sordu. Torun, "Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur" uyarısında bulundu.

Torun, "Belediyelerimiz içinde bulunduğumuz krizden dolayı zaten ciddi ekonomik kriz içinde. Ama bu değerli katkıları vatandaşımızın kendi öz iradesiyle yaptığı bağışları engellemeyin. Engellerseniz yarın vatandaşımız mağdur olur" sözleriyle çağrıda bulundu.

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Seyit Torun, özetle şunları kaydetti:

"Belediyeler vatandaşın en önemli hizmetlerini yöneten birimlerdir. Sonuçta vatandaş talebi olduğunda baş vurduğu bir kurumdur belediye başkanlarımız. Bu süreçte de hepinizin bildiği çok önemli görevlerde bulundurlar. Bu salgının önlenmesi için birçok harcamalarda bulundular. Şu anda maske üreten belediyelerimiz var. Bütün kamu alanlarını steril hale getirdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için de çalışıyorlar. Vatandaş bu çalışmayı görünce bağış yapma talepleri oldu. Burada ne var. Bunu yaparken de belediyelerimiz yasal yetkisini kullanarak bu bağışları kabul etti. Yasaya göre belediye başkanları bu bağışları alabilir. Bu bağışlar belediye bütçesine alınacak ve oradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hepsi denetim altında. Şimdi siz hayır yapamazsınız diyorsunuz. Bunu bir kişi yapar diyorsunuz. Tamam o kişi yapsın ama belediyelerimiz de çözüm üretmek istiyor. Ayrışmanın zamanı değil .Evde kalmanın bir bedeli var, evlerde tutmamız lazım.

Bu eksiklikleri hep beraber giderelim. Ne mahsuru var? Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur.

Belediyelerimiz içinde bulunduğumuz krizden dolayı zaten ciddi ekonomik kriz içinde. Ama bu değerli katkıları vatandaşımızın kendi öz iradesiyle yaptığı bağışları engellemeyin. Engellerseniz yarın vatandaşımız mağdur olur."

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