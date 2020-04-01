CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: AK Parti'ye göre konuşmak, mitinge katılmak, haber yapmak, adam öldürmekten, dolandırıcılıktan daha büyük bir suç

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'e sunulan infaz paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Engin Altay, "Konuşmak mı suç adam öldürmek mi suç. Vallahi billahi konuşmak Ak Parti'ye göre daha büyük bir suç. Dolandırıcılar suç değil bunların hepsini salıverelim diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Konuşmak, mitinge katılmak, haber yapmak suç. Bunlar cezaevinde kalsın" dedi.

"Bu cezaevleri neden doldu kendimizi bir gözden geçirelim diyen yok" diye konuşan Altay, "AK Parti politikaları suç ve suçlu üretmiştir" dedi.

Altay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP'nin tutumu infaz adaleti üzerindedir."

"Konuşmak mı suç adam öldürmek mi suç. Vallahi billahi konuşmak Ak Parti'ye göre daha büyük bir suç. Dolandırıcılar suç değil bunların hepsini salıverelim diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Konuşmak, mitinge katılmak, haber yapmak suç. Bunlar cezaevinde kalsın. Gelen teklif bu. Gelen teklifin kaba olarak mahiyeti bu."

"Görüşmeler sonrası kanunun kamu vicdanını kanatmayacağı bir hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz de konuya son derece insani hukuk kuralları içinde yaklaşacağımızın altını çiziyoruz. Askerimize tuzak kuranların, tecavüz edenlerin, uyuşturucu baronlarının affedilmesi kamu vicdanını kanatır. Düşüncesini açıkladığı için insanların cezaevinde tutulması da kamu vidanını kanatır.

Diyanet işleri Başkanlığımız kamuoyundaki saygınlığına halel getirecek işler yapmaya devam ediyor. Sarayın talepleri doğrultusunda dini gerekçe ve dayanak yaratamazsınız. Bundan vazgeç. Bundan vazgeç. Diyanet hepimizindir. Diyanet Türkiye'nin en önemli kurumudur. Ama Diyanet İşleri Başkanımız sarayın sözcüsü gibi çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanımızla da fikri bir çatışmaya girmek arzu ettiğimiz en son şeydir. Ama sayın başkanın tutum ve davranışları kamu vicdanını rahatsız etmektedir. "

"Gönüllü bağışın adı zorunlu bağış oldu. Bu işin tam adı Korona vergisidir. Suriyelilere 40 milyar dolar daha harcarım diyen Erdoğan'a söylüyorum, o 40 milyarı sen bir önce harca. Hani dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik? Devlet alan el değil veren el olursa devlettir. Alan el muhtaç olan devlettir. Sen kamuda çalışanlara genelgeler yollayıp şu kadar parayı verirsen verirsin yoksa seni fişlerim demek ayıptır."

"Adıyaman Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı eşkiyalık, yalakalıktır."

"Yargıtaya laf söylesek cezaevine gireriz. Yargıtay Başkanı nedir bu? Bu ne ya! Bunun adı da kepazeliktir. Yargının el üstünde Türkiye'ye Korona vergisini kendi yargıtay üyelerine talimatla emretmek kepazeliktir."

"BOTAŞ'ın yaptığı da haraçtır."

"Sayın Erdoğan unutmasın bir kovayla yangın sönmez. Belediyelerimize yönelik kamuoyunda tartışılan konu için Seyit Torun sizi bilgilendirecektir."

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