İçişleri Bakanlığı'nın 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesinin ardından Mansur Yavaş: Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız, planladığımız yardımlara devam edeceğiz

İçişleri Bakanlığı'nın 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesi nedeniyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bağış hesaplarına bloke koyulmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, planlanan yardımlara devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelerin izinsiz yardım toplayamayacağı kararının aldığı genelgenin ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin başlattıkları yardım kampanyalarına Vakıfbank üzerinde bağış yapılamadığı ortaya çıktı. Hesaplara bloke koyulmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, ''Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

''İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir. Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız."