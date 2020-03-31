CHP'li belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine yardım kampanyalarını paylaşarak yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile belediyelerin ihtiyaç sahiplerine düzenlediği yardım kampanyalarının izne bağlanması ve aksi halde yaptırım uygulanacak olmasına CHP'li belediye başkanları yardım kampanyalarını paylaşarak cevap verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek” ifadelerini kullanırken ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6 Milyon Tek Yürek Kampanyası ile 15 bin kişiye ulaşıldığını aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de 40 bin aileye 400’er lira yardım yapılacağını açıkladı.

Süleyman Soylu'nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgeye takıldı. Süleyman Soylu'nun valiliklere gönderdiği yazıda, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'nın 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesi Ankara Büyükşehir'e gönderildi; İstanbul Büyükşehir'in hesabı da bloke edildi Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, ihtiyaç sahipleri için düzenlediği yardım kampanyaları, İçişleri Bakanı'nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgeye takıldı. Süleyman Soylu'nun valiliklere gönderdiği yazıda, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Özellikle yerel yönetimlere vurgu yapılan Bakanlık yazısında, “Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanununu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” ifadeleri yer aldı. Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi. Öte yandan genelge sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vakıfbank'taki hesabının bloke edildiği öğrenildi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı genelgesi: Belediyeler valilikten izinsiz yardım toplayamaz, izinsiz faaliyetler hakkında soruşturma başlatılacak