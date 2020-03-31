CHP'li belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine yardım kampanyalarını paylaşarak yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile belediyelerin ihtiyaç sahiplerine düzenlediği yardım kampanyalarının izne bağlanması ve aksi halde yaptırım uygulanacak olmasına CHP'li belediye başkanları yardım kampanyalarını paylaşarak cevap verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek” ifadelerini kullanırken ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6 Milyon Tek Yürek Kampanyası ile 15 bin kişiye ulaşıldığını aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de 40 bin aileye 400’er lira yardım yapılacağını açıkladı.
Özellikle yerel yönetimlere vurgu yapılan Bakanlık yazısında, “Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanununu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” ifadeleri yer aldı. Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi. Öte yandan genelge sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vakıfbank'taki hesabının bloke edildiği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu kanunu hatırlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakanlığın belediyelerin bağış kampanyasını hedef alan yazısına yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabından “Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek” diyerek ilgili kanun maddelerini paylaştı.
Mansur Yavaş: Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise Bakanlığın yazısına, başlattıkları kampanya gelen destekleri sosyal medyada yayımlayarak yanıt verdi. Yavaş ayrıca kampanyaya destek veren siyasetçilerin isimlerini paylaştı. Mansur Yavaş “6 Milyon Tek Yürek Kampanyası” için yapılan destekleri şöyle yazdı:
“Sosyal dayanışma amacıyla başlattığımız #6MilyonTekYürek kampanyamıza 94.533 ihtiyaç sahibi başvurmuştur. İşini ve gelirini kaybeden başvuru sayısı ise 15.841 kişiye ulaşmıştır. İnşallah hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağdur etmeyeceğiz.
#6MilyonTekYürek kampanyamıza destek veren:
SP Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu’na,
DP Genel Başkanı Sn. @DpGultekinUysal’a
Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. @Ahmet_Davutoglu’na teşekkür ediyorum.
Hepimiz biriz, Ankara için birlikteyiz.
Beraber başaracağız."
Tunç Soyer: Herkesin elini taşın altına koyma zamanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Bakanlığın genelgesinin ardından yaptığı paylaşımda, “Salgın, zaten var olan ekonomik krizi derinleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şartlarımızı zorlayıp, 6 Nisan'dan itibaren, veri tabanımıza kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400’er lira yatıracağız. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı. #BizVarız” ifadelerini kullandı.
Aykut Erdoğdu: Soylu, belediyelerin bağış toplamasını engelleyemez
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Belediye Kanunu'nu hatırlatarak, belediyelerin bağış toplayabileceğini söyledi. Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı: "5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14, 15, 23, 38 ve 59 uncu maddelerine göre belediyeler “BAĞIŞ” toplayabilir... Yani Süleyman Soylu belediyelerin 'BAĞIŞ' toplamasını engelleyemez... Gönlünüzden geçiyorsa istediğiniz belediyeye gönül rahatlığıyla 'BAĞIŞ' yapabilirsiniz..."