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Politika

CHP: Bize ‘FETÖ ayarlarına döndü’ demek son derece sığdır!

AKP’li Bülent Turan, CHP’ye “FETÖ ayarlarına dönmek”le suçlamıştı

24 Eylül 2016 20:09

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AKP Bülent Turan'ın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına istinaden "CHP fabrika ayarlarına, FETÖ ayarlarına mı geri döndü?" açıklamalarını, sığ bir değerlendirme olarak yorumlayarak "Buna cevap vermeye bile gerek duymam. FETÖ ayarları ne demek? Bülent Bey'e yakıştıramadığım ifadeler olmuş" diye konuştu.

CHP, OHAL ilanının ardından çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu yapan isim CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, RS FM'de Yavuz Oğhan'ın konuğu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz'da parlamentonun olağanüstü bir gece yaşandığını ve bombalama esnasında bile Meclisi çalıştırdıklarını hatırlatarak, "Bizim tüm amacımız; Türkiye'nin hukuk devleti çerçevesinde yönetilmesi. Bu amaçla OHAL düzenlemesine de karşı çıktık. Çünkü hükümet KHK çıkarmak için bunu istiyor. Biz FETÖ ile mücadele edilmesini önemsiyoruz. CHP her türlü katkıya hazırdır. Ancak darbe nasıl hukuk dışıysa, KHK hükümler de anayasal sınırlarımızı aşan ifadelerdir. Hukuk herkese lazım, anayasa herkese lazım" dedi.

AKP'li Bülent Turan'ın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına istinaden "CHP fabrika ayarlarına, FETÖ ayarlarına mı geri döndü?" açıklamalarını, sığ bir değerlendirme olarak yorumlayan Levent Gök, "Buna cevap vermeye bile gerek duymam. FETÖ ayarları ne demek? Bülent Bey'e yakıştıramadığım ifadeler olmuş. Bu ayarlar konusunda herhalde AKP kendisini sorgulamalıdır. Yıllardır FETÖ ile mücadele eden biziz, şimdi CHP'ye FETÖ ayarlarına döndü demek son dAKP’li Bülent Turan, CHP’ye “FETÖ ayarlarına dönmek”le suçlamıştıerece sığdır" açıklamasını yaptı.

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