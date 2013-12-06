CHP, Anayasa Mahkemesinin Balbay kararını kanun teklifi yapıyor

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisine mensup milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara uyumlu Kanun Teklifi hazırladı.



Tanal’ın TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifine göre, ceza yargılamasında hükümlü kılınan lehine Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda ceza yargılamasında bir hak ihlali tespit edilirse, Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren bir yıl içerisinde yargılamanın yenilenmesi istenebilecek.



Kanun Teklifinin gerekçesinde “Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken bir hak ihlali olup olmadığını tespit eder. Bu yönde bir tespit yapılırsa bu ihlalin giderilmesi için de bir adım atılmalı ve ihlalin sona erdirilmesi için sadece tespit olarak kalmamalı ve ceza yargılamasında yapılan bir ihlal söz konusu ise yargılamanın yenilenmesi yolu açılarak bu ihlalin sona erdirilmesi sağlanmalıdır.”