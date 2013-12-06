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Politika

CHP, Anayasa Mahkemesinin Balbay kararını kanun teklifi yapıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Anayasa Mahkemesi’nin Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile ilgili verdiği karar doğrultusunda kanun değişikliği teklifi verdi

06 Aralık 2013 18:24

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA
 

 
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisine mensup milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara uyumlu Kanun Teklifi hazırladı.
 
Tanal’ın TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifine göre, ceza yargılamasında hükümlü kılınan lehine Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda ceza yargılamasında bir hak ihlali tespit edilirse, Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren bir yıl içerisinde yargılamanın yenilenmesi istenebilecek.
 
Kanun Teklifinin gerekçesinde “Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken bir hak ihlali olup olmadığını tespit eder. Bu yönde bir tespit yapılırsa bu ihlalin giderilmesi için de bir adım atılmalı ve ihlalin sona erdirilmesi için sadece tespit olarak kalmamalı ve ceza yargılamasında yapılan bir ihlal söz konusu ise yargılamanın yenilenmesi yolu açılarak bu ihlalin sona erdirilmesi sağlanmalıdır.” 

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