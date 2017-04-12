Charlize Theron’lu Atomic Blonde'dan ikinci fragman

Charlize Theron’un yeni filmi Atomic Blonde’dan ikinci fragman yayınlandı David Leitch’in yönetmenliğini yaptığı film 28 Temmuz’da vizyona girecek.

Oscar’lı oyuncu Theron'a Atomic Blonde’a James McAvoy ile eşlik ediyor.

Mad Max: Fury Road, Monster gibi birçok projesiyle aksiyon filmlerinin kadın oyuncularından olarak anılan Theron, MI6 ajanı Lorraine’i canlandırıyor. Filmde soğuk savaş zamanında Berlin’e tehlikeli bir görev için yollanan MI6 ajanı Lorraine, öldürülen meslektaşlarının cinayetini soruşturmak ve kayıplara karışan ajanları bulmak için çalışıyor.

SXSW’de yaptığı galasıyla umut veren Atomic Blonde, bu yıl film müzikleriyle de çokça konuşulacağı söyleniyor. Theron ve McAvoy’un yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler; Bill Skarsgård, John Goodman, Sofia Boutella, Til Schweiger, Toby Jones ve Eddie Marsan.