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Dünya

"Charlie Sheen, 13 yaşındaki Corey Haim'e tecavüz etti" iddiası

Ünlü oyuncu Charlie Sheen iddiaları reddetti

09 Kasım 2017 21:17

Hollywood’daki taciz skandalına bir yenisi daha eklendi. ABD’li ünlü oyuncu Charlie Sheen’in 1986 yapımı Lucas filminin çekimleri sırasında rol arkadaşı 13 yaşındaki Corey Haim’e tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Sputnik’in National Enquirer’den aktardığı habere göre, 2010 yılında ölen Haim’in yakın arkadaşı Corey Feldman, daha önce de taciz skandallarına karışan Sheen hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Feldman, Haim’in 13 yaşında olduğu Lucas filminin çekimleri sırasında, o zaman 19 yaşındaki Sheen’in kendisine tecavüz ettiğini söylediğini ileri sürdü.

Charlie Sheen ise iddiaları reddetti.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Haim, 2010 yılında 38 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

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