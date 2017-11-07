Hollywood'da sular durulmuyor; Gossip Girl dizisinin yıldızı Ed Westwick'e tecavüz suçlaması!

Çeviri: Damla Uğantaş

Hollywood’da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a yöneltilen suçlamalar ile başlayan cinsel taciz skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Kevin Spacey ve Dustin Hoffman’a uzanan suçlamaların ardından son olarak oyuncu Kristina Cohen, Gossip Girl dizisinin yıldızı Ed Westwick’in üç yıl önce kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Huffington Post’ta yer alan habere göre, konuya ilişkin uzun bir Facebook mesajı paylaşan Cohen, güçlü Hollywood yıldızlarına karşı yükselen suçlamaların kendisine cesaret verdiğini dile getirdi.

27 yaşındaki aktris, 30 yaşındaki Westwick ile erkek arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ve olayın, çift olarak Westwick’in evine yemeğe gittikleri bir gece gerçekleştiğini ifade etti.

Cohen’in paylaşımında yer alan iddiaya göre, Cohen, Westwick’in “Hepimiz sevişelim” önerisinin ardından afallasa da, erkek arkadaşı ev sahibini rahatsız etmemek için Cohen’i akşam yemeğine kalmaya ikna etti. Daha sonra Cohen, Westwick’in önerisiyle erkek arkadaşı işlerini hallederken biraz kestirmek için misafir odasına gitti. Westwick’in kendisine burada saldırdığını aktaran aktris paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Misafir odasına gittim, uzandım ve nihayet uyuyakaldım. Aniden uyandım ve Ed üstümdeydi. Elleri vücuduma girdi. Durmasını söyledim ama güçlüydü. Yapabildiğim kadar güçlü şekilde mücadele ettim ama eliyle yüzüme yapıştırdı, beni sarstı ve beni s…mek istediğini söyledi. Çarpıldım ve dehşete düştüm. Konuşamadım ve artık hareket edemedim. Beni bastırdı ve tecavüz etti.”

“Bir kabustu ve takip eden günler de daha iyi değildi” diyen Cohen “Erkek arkadaşının yaşananlardan dolayı onu suçladığını ve kariyerinin devamı için Westwick aleyhinde konuşmaması konusunda uyardığını” belirtti.

Ed Westwick'ten iddialara yanıt: Bu kadını tanımıyorum

Twitter hesabından iddialara yanıt veren Westwick, "Bu kadını tanımıyorum. Hiçbir zaman bir kadının üzerine hiçbir şekilde çullanmadım. Hiçbir zaman tecavüz girişiminde bulunmadım" dedi.