Polis ve zırhlı araçlar, Charlie Hebdo karikatürlerini yayımlayan Cumhuriyet'i terk etti

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yeni sayısından 4 sayfalık bir seçki yayımlayan Cumhuriyet binasının önünde olası bir saldırıya karşı önlem alan polis ve zırhlı araçların bekleyişi sona erdi. Gazete binasının bulunduğu Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı önünde sivil polisler bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesinin bugün Charlie Hebdo dergisinin saldırı sonrası hazırladığı yeni sayısının kapağını basacağı iddiası üzerine gazetenin İstanbul Esenyurt'taki matbaasından çıkan dağıtım kamyonları durdurularak arandı. Gece saat 02.00 civarında yapılan ve yaklaşık 40 dakika süren aramanın ardından polisin savcılıkla yaptığı görüşme sonrası kamyonların matbaadan çıkışına izin verildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kaya’nın haberine göre, gazetenin Şişli'de bulunan binası önünde de polis güvenlik önlemi aldı. Saat 24.00 sıralarında "akrep" diye tabir edilen zırhlı polis aracı gazete binası önünde beklemeye başladı. Saat 01.00'dan itibaren de gazeteye çıkan Şişli Büyükdere Caddesi'ni Abide-i Hürriyet Caddesi'ne bağlayan yol, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı ve İstiklal Sokak güvenlik şeridi ve demir bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Polislerin gazete önünde ve çevresinde bekleyişi sürerken, gazetenin güvenlik personellerinin de nöbet tuttuğu görüldü. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer de bir açıklama yaparak bugünkü sayılarında Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'i saldırı nedeniyle ağlarken gösterdiği belirtilen kapağa dergiden yayınlayacakları seçkide toplumsal hassasiyetleri gözeterek yer vermediklerini, yazarlarını terör saldırılarına kurban vermiş bir gazete olarak Charlie Hebdo ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyet binasının önünde olası bir saldırıya karşı önlem alan polis ve zırhlı araçların bekleyişi sona erdi. Gazete binasının bulunduğu Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı önünde sivil polisler bulunuyor.