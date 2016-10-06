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Yaşam

Cezaevinden izinli çıktı; eşini iple boğarak öldürdü

Eşini, çocuklarının gözlerinin önünde boğarak öldürdükten sonra 3 çocuğunu da yanına alarak kaçtı

06 Ekim 2016 16:40

Şanlıurfa'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Halil İbrahim Eker, (36) eşi Hava Eker'i (27) iple boğararak öldürdürdükten sonra 3 çocuğunu da yanına  alarak kayıplara karıştı.  

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre olay, dün akşam saatlerinde Bıçakçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Akçakale Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Halil İbrahim Eker, evde çocuklarının yanında eşi Hava ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil İbrahim Eker, iple eşi Hava'ya boğarak öldürdü. Halil İbrahim Eker, daha sonra evde bulunan 3 çocuğunu da yanına alarak kaçtı. 


Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sekv edilen polis ekipleri, Hava Eker'in cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelenin ardından Hava Eker'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan Halil İbrahim Eker'in yakalanması için çalışma başlattı.
 

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