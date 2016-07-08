Mersin'de kadın cinayeti; elleriyle boğduktan sonra bıçakladı!

Mersin'de 49 yaşındaki Salih Şengül, ayrı yaşadığı eşi 5 çocuk annesi 47 yaşındaki Fatma Şengül'ü önce elleriyle boğdu, ardından bıçaklayarak öldürdü.



Salih Şengül bir süredir ayrı yaşadığı eşi Fatma Şengül'ün merkez Toroslar İlçesi Sağlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada eşiyle tartışan Salih Şengül, iddiaya göre yatak odasında eşini önce elleriyle boğdu, ardından ekmek bıçağı ile 6 yerinden bıçakladı. Salih Şengül daha sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine eve giden polisler, Fatma Şengül'ün cesediyle karşılaştı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Salih Şengül ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.