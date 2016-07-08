T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de kadın cinayeti; elleriyle boğduktan sonra bıçakladı!

Cinayeti işleyen Salih Şengül, polis merkezine giderek suçunu itiraf etti

08 Temmuz 2016 01:15

Mersin'de 49 yaşındaki Salih Şengül, ayrı yaşadığı eşi 5 çocuk annesi 47 yaşındaki Fatma Şengül'ü önce elleriyle boğdu, ardından bıçaklayarak öldürdü.

Salih Şengül bir süredir ayrı yaşadığı eşi Fatma Şengül'ün merkez Toroslar İlçesi Sağlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada eşiyle tartışan Salih Şengül, iddiaya göre yatak odasında eşini önce elleriyle boğdu, ardından ekmek bıçağı ile 6 yerinden bıçakladı. Salih Şengül daha sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine eve giden polisler, Fatma Şengül'ün cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Salih Şengül ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

ETİKETLER

mersinkadın cinayeticinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24