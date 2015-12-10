Cezaevindeki Dündar ve Gül'e mektup gönderen hakim: Hukuka olan aidiyet duygumu yitiriyorum

İzmir Adliyesi'nden hakim Murat Aydın, MİT TIR'larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e bir mektup gönderdi. Aydın mektubunda, “Benim inandığım, içinde olduğum, yaşaması için her gün çırpındığım hukuk bu mu?” diye sorarak "İçinde bulunduğum mesleğe, 30 yıla yakındır eğitimini alıp uygulamasını yaptığım hukuk bilimine olan aidiyet duygumu yitiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm bu yaşananların; hukuk, adalet, yargı adına yapıldığı söylendiğinde içim eziliyor" diyen Hakim Murat Aydın'ın gönderdiği mektup şöyle:

"Sayın Can Dündar

Silivri Kapalı Cezaevi A-1/5

Silivri/İstanbul

7 Aralık 2015, Karşıyaka

Elbette yazacak çok şey var. Ama bunları doğru kelimelerle söylemek gerekli. Üstelik, derdimizi, fikrimizi, isyanımızı anlatırken doğru kelimeleri bulmakta en çok zorlandığımız günlerden geçerken.

Biliyorum, bir hukukçu olarak tartışmaya hukuk noktasından girmem gerekli. Benden beklenen bu. Atılı suçun unsurlarını, tutuklama nedenlerinin var olup olmadığını irdelemem yerinde olur. Ama olmuyor, içimden gelmiyor. Aklımın bir yanı, yaşananların hukukla ilgisi olmadığını, son on yılda yaşanan pek çok olayda, davada, hukukun değil hukuk dışı olmanın, intikamın, hukuku araç haline getirmenin egemen olduğunu hatırlatıp duruyor. Bunların olduğu bir yerde hukukun işleyişine ve kurallarına değinmek ne kadar anlamlı olabilir ki?

Ortaya dökülen irili ufaklı şeylerin ardından ilk büyük travmayı İlhan Cihaner'in kolu bükülüp odasından alındığında yaşamıştım. “Bu kadarına cüret edebilirler mi? Hukuku bu kadar yok sayabilirler mi?” demiştim. Cüret de edebiliyorlarmış yok da sayabiliyorlarmış.

Mustafa Balbay, Nedim Şener, Ahmet Şık tutuklandığında; “onlar gazeteci” diye haykıranlara, “hukuk karşısında hekes eşittir, dava sürecini bekleyin” diye karşılık verenlere yaşananların hukuk olmadığı anlatılamamıştı bir türlü. Fakat nerede ise aynı kişiler, bu kararların dayandığı “koalisyon” dağılınca, yaşananların hukuk olmadığını, bu tutuklama kararlarını verenlerin “hakim sayılamayacağını” büyük bir kefiyle, kendilerinin ve dayandıkları gücün sorumluluğunu yok sayarak anlattılar.

Şimdi çok merak ediyorum: Sizin ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına benzer tepkiyi verenler, “onlar gazeteci değil, terörist”, “bağımsız yargı görevini yapıyor, sonucunu bekleyin” diyenler, gelecekte de bunları diyebilecekler mi? Balbay, Şener ve Şık'ın tutuklama kararlarındaki gerekçenin (doğrusu gerekçesizliğin), cümle bozukluklarının, yazım hatalarının bile sizin kararınızla aynı olduğunu görmüyorlar mı? Balbay'ı, Şener'i, Şık'ı tutuklayan hukuk değil ise sizi tutuklayan nasıl hukuk olabiliyor?

Tüm bu yaşananların; hukuk, adalet, yargı adına yapıldığı söylendiğinde içim eziliyor. “Bunlar hukuk ve adalet ise ben ne yapıyorum? Benim inandığım, içinde olduğum, yaşaması için her gün çırpındığım hukuk bu mu?” İçinde bulunduğum mesleğe, 30 yıla yakındır eğitimini alıp uygulamasını yaptığım hukuk bilimine olan aidiyet duygumu yitiriyorum.

Bilmiyorum, benim yerimde olsaydınız, uğruna ömrünüzü verdiğiniz, aşkla, sevdayla, tutkuyla bağlı olduğunuz mesleğiniz, idealleriniz bu hale getirilseydi, siz daha doğru kelimeler bulabilir miydiniz? Sanırım bulurdunuz fakat ben bulamıyorum.

Sözün özünü siz kendi yazınızda söylemişsiniz, bir kez de ben söyleyeyim:

Yalnız değilsiniz. Ya da değerli olan, bu yalnızlığınız.

Saygılarımla

Murat Aydın

Hakim, Karşıyaka/İzmir Adliyesi"