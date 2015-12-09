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Can Dündar ve Erdem Gül aynı hücrede kalacak

Dündar ve Gül, yan yana ancak ayrı koğuşlarda tutuluyordu

09 Aralık 2015 21:19

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konan ancak yan yana koğuşlarda tutulan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün aynı hücreye alınacağı duyuruldu.

Radikal'de yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İzmir Milletvekil Tuncay Özkan'ın, Can Dündar ve Erdem Gül’ün Silivri’de aynı hücrede kalabilmesi yönündeki talebini değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’li milletvekillerine, “Az önce gerekli talimatları verdim. Can Dündar ve Erdem Gül aynı hücrede kalacaklar” dedi.

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