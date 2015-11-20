Kartal Belediyesi'nde naylon poşet kullanımı yasaklandı

İstanbul'da Kartal Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Kartal ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımına yasak getirerek çevreci bir karara imza attı. Kartal Belediyesi ekolojik bir karar alarak ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımını yasakladı.

Haberdar.com'un haberine göre; Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri vatandaşları konu ile ilgili bilgilendirdi. Market ve dükkanlara ise tebligat bırakıldı.

Naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasıyla, üreticilerin tüketicilerle birlikte alternatif ürünlere yönlendirilmesi, yeniden kullanılabilir nitelikteki file, bez torba, kese kağıdı ve çevre dostu bio-bozunur ( doğada 1-2 yl içerisinde %100 yok olma niteliğine sahip) poşetlerin kullanımının yaygınlaştırılması bu sayede de çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.