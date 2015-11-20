T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kartal Belediyesi'nde naylon poşet kullanımı yasaklandı

Poşet yerine file, bez torba, kese kağıdı gibi ürünlerin kullanılması tercih edilecek

20 Kasım 2015 20:17

İstanbul'da Kartal Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Kartal ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımına yasak getirerek çevreci bir karara imza attı. Kartal Belediyesi ekolojik bir karar alarak ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımını yasakladı.

 

Haberdar.com'un haberine göre; Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri vatandaşları konu ile ilgili bilgilendirdi. Market ve dükkanlara ise tebligat bırakıldı.

 

Naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasıyla, üreticilerin tüketicilerle birlikte alternatif ürünlere yönlendirilmesi, yeniden kullanılabilir nitelikteki  file, bez torba, kese kağıdı ve çevre dostu bio-bozunur ( doğada 1-2 yl içerisinde %100 yok olma niteliğine sahip) poşetlerin kullanımının yaygınlaştırılması bu sayede de çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

ETİKETLER

naylonpoşetyasağıkartalçevrecilik

İlgili Haberler

ABD'den elektrik santrallerinde çevreci adım

ABD 2030 yılına kadar, elektrik santrallerindeki karbon emisyon oranını yaklaşık yüzde 30, azot oksit ve sülfür dioksit oranlarını da yaklaşık yüzde 25 azaltacak yeni bir plan açıkladı

Patlak lastiklere çevreci çözüm

Dünyanın birçok ülkesinde yeni girişimciler patlamış lastikleri hammadde olarak kullanıp yeni ürünlere dönüştürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24