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Çevre

ABD'den elektrik santrallerinde çevreci adım

ABD 2030 yılına kadar, elektrik santrallerindeki karbon emisyon oranını yaklaşık yüzde 30, azot oksit ve sülfür dioksit oranlarını da yaklaşık yüzde 25 azaltacak yeni bir plan açıkladı

03 Haziran 2014 15:27

ABD’de elektrik santrallerinin arsenik, civa, sülfür dioksit ve azot oksitleri yaymasında belirli sınırlamalar olsa da bu santrallerin karbon kirliliği düzeyine yönelik ulusal çapta bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle,  ülkedeki sera gazı emisyonunun üçte biri, elektrik santrallerinden çıkıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) yayınladığı "Temiz Elektrik Planı", ABD’deki çevre kirliliğinin en büyük nedeni olan elektrik santrallerinde karbon kirliliği azaltmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, hazırlanan yeni planda, 2030 yılına kadar hedeflenen adımlar da şöyle:

"Elektrik santrallerindeki karbon emisyon oranının yaklaşık yüzde 30 oranında düşürmek, Azot oksit ve sülfür dioksit oranlarını yaklaşık yüzde 25 oranında azaltmak, İklim ve kamu sağlığı yararları için 93 milyar dolar sağlayarak, 6 bin 600 civarındaki erken ölüm vakası ile çocuklarda 150 bin civarındaki astım atakları ve bu gazların etkisiyle görülen hastalıklar sonucu ortaya çıkan 490 bin civarında iş ve okul günü kaybından kaçınmak, Elektrik verimliliği ve elektrik sistemlerine bağımlılığı azaltarak, elektrik faturası oranlarını yüzde 8 oranında aşağı çekmek."

Plan, federal hükümetin eyaletlerle iş birliği yapması yoluyla hayata geçirilecek. Bu kapsamda planda istenen standartlara da 2015 yılında son hali verilecek.

 

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