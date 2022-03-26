Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Göcek açıklaması: Bu proje ile su kalitesinin bozulması engellenecektir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Göcek'te marina ve yat bağlama iskeleleri haricinde teknelerin parklanma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve teknelerin karaya sabitlenebilmesi amacıyla deniz kıyılarında oluşturulan mapa alanlarının ihale ile özel bir şirkete verilen ihale ilgili Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtladı.

Çekirge'nin bugünkü köşesinde aktardığı soru ve yanıtlar şöyle:

İhale neden yapıldı?

“Bu proje ile Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulması engellenecektir. Aynı şekilde teknelerin rastgele demir atarak deniz altındaki bitki ve canlı türlerine zarar vermesi sonlanacaktır. Böylece deniz ekosistemi korunacaktır. Binlerce rastgele demir atmış tekneler yerine, koyların kapasitesi dahilinde sistemli ve düzenli bağlama yapılması sağlanacaktır. Böylece Göcek koylarındaki eşsiz miras korunacaktır.”

İhale herkese açık mı yapıldı?

“Fethiye-Göcek koylarında yürütülmekte olan koruma projesinin ilk etabına ilişkin ihale 15.03.2022 tarihinde yapılmıştır. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında tüm yasal ilanlar yapılarak herkesin özgürce dosya alıp müracaat edebileceği şekilde açık ihale olarak gerçekleştirilmiştir. İhaleye 14 firma başvurmuş, artırımda 12 firma teklifi vermiştir. Müzayede sonucunda en yüksek teklifi veren firmaya geçici ihalesi yapılmıştır...”

STK ve yerel kooperatifler neden itiraz ettiler?

“Bölgedeki genel eğilimin Mapa-Şamandıra sisteminin işletilmesinin yerel STK veya dernek ve belediyelerce yapılması yönünde olduğudur. Ancak yerel dernek, belediye ve tekne kooperatifleri birlikleri, iştiraka açık olan ihaleye katılmamıştır...”

Şamandra rezervasyonu nasıl olacaktır?

“Şamandıra rezervasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Online işlemler ile herkesin rezervasyon kolaylığı ve imkânı olacaktır. Bu uygulama kişi ve firmalara özel olmayıp herkesin kullanımına açıktır. Hiç kimseye özel bir ayrıcalık tanınmayacaktır. Özel ve ticari teknelerin tamamı aynı haklara sahiptir...”

Şamandıralarda bir tonaj değerlendirmesi olacak mı? Yani 50 tonluk bir tekne, 25 ton kapasiteli bir şamandıraya bağlanırsa sorun olmaz mı?

“Bu sistemde en fazla 10-21 metre (33-71 feet) boyutundaki tekneler belirlenen koylarda güvenle bağlanacaktır. 21 metre üzerindeki su araçları ihaleye konu alanların dışında ve bilimsel raporlarla ortaya konan deniz çayırlarının bulunmadığı alanlar ile mevcut iskele ve marinalara bağlanabilecektir.”

Bağlanmak için bir süre kısıtlaması olacak mı? Yani bir tekne bütün sezon bir şamandırayı kapatabilecek mi?

“Bir teknenin bir koyda bağlanma süresi en fazla 3 gündür. Tüm koylarda ise fasılasız 11 gün süreyle sınırlandırılmıştır...”

Ücretlendirme nasıl olacak?

“Mapa şamandıra ihalesi 6 ayrı bölge olarak planlanmıştır. Böylece tekelleşmenin önüne geçilmiştir. Her bir bölge için piyasa değeri zamanla kullanıma bağlı olarak oluşacaktır.”

Ticari teknelerin günlük turlarda sürekli demir attıkları koylar vardır, örneğin Yassıca adaları gibi. Bunlar bazen iki saatlik öğle yemeği için demir atarlar. Bunların durumları nasıl olacaktır?

“Göcek-Dalaman koylarında günübirlik gezi tekneleri, sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında yat mola noktaları ile Göcek körfezinde Göcek Adası güneyi, Zeytinli Adası, Domuz Adası, Yassıca Adası batı kısmı, Sarsala, Taşyaka, Boynuzbükü, Atbükü, Günlüklü, Kargılı, Kille, Merdivenli, Kurşunlu, Uzunali ve Tersane Adası Yaz Limanı koylarına girebilirler...”

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