Bölge halkının karşı çıktığı, Fethiye ve Göcek’teki “mapa” ihalesini eski AKP milletvekili adayının şirketi aldı

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Fethiye ve Göcek’te marina ve yat bağlama iskeleleri haricinde teknelerin parklanma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve teknelerin karaya sabitlenebilmesi amacıyla deniz kıyılarında oluşturulan mapa alanlarının ihale ile özel bir şirkete verilmesine çevreciler ve bölge halkından gelen tepkileri aktardı. Söz konusu ihaleyi eski AKP milletvekili adayı olan ve kızı şuanda AKP milletvekili olan Süleyman Bölünmez’in aldığı bilgisini aktaran Ağırel, 6 etapta tanımlanacak ihalenin ilkinin 7 Mart’ta ilan edilip 15 Mart’ta pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesine de dikkati çekti.

Ağırel, "7 Mart'ta ilan edilip 15 Mart'ta ihale edilmesini gerektirecek aciliyet nedir bilinmez. İhaleye katılanlar bölgenin neresi olduğu hakkında kısa sürede nasıl bilgi sahibi oldular, nasıl fizibilite ve maliyet çalışması yaptılar, nasıl dosya hazırladılar şaşılacak bir durum" yorumunu yaptı.

Bölge sakinleri bildiri yayımladı: Flora ve fauna sistemlerinde bozulmalara neden olacak

Ağırel’in aktardığına göre, bölge halkı “yeni yapılacak mapa ve şamandıra ihalesi ile birlikte koylar, zenginlere verilecek ve tüm koylar deniz turizmine, deniz emekçilerine ve yöre çocuklarına kapatılacağını; devletin halkın malına el koyup, milyonlarca liraya buraları satacağını” ileri sürüyor. Söz konusu inşaatların imar planlarına da aykırı olduğunu ifade eden bölge halkının hazırladığı bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Pandemi döneminde yoğunluğu daha da artan; kontrolsüz kullanımlar sebebiyle su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğin azalmaması, en büyük karbon yutak alanlarından olan ve oksijen-besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının zarar görmemesi amacıyla, Bakanlık tarafından yeni düzenleme getirilerek ihale edilen ve edilecek olan mapa ve şamandıra sistemlerinin iyileştirilmesi ve mevcut kapasitesinin korunması gerekirken ilave olarak yaklaşık 400 tekne bağlama kapasiteli mapa, tonoz ve şamandıraların inşa edilmesi deniz dibinde tahribata yol açacak ve koylardaki kirletici kaynakların artması ile birlikte ekosistem üzerinde biyolojik yükün fazlaca artmasına ve sonuç olarak flora ve fauna sistemlerinde bozulmalara neden olacaktır."

İhaleyi alan şirket sahibi Bölünmez: Devlet buradan bir para alacak, denize atık atılıp atılmadığı kontrol edilecek

Söz konusu ihaleyi eski AKP milletvekili adayı Süleyman Bölünmez’in bir yıl önce kurduğu şirketinin kazandığına dikkati çeken Ağırel, yaptığı görüşmenin detaylarını şöyle aktardı:

“Cuma günü ihale olduğunu öğrenip Pazartesi günü 12 milyonluk ihaleye katılmasına ilişkin Süleyman Bölünmez, bir arkadaşının haber vermesiyle ihaleye girdiğini belirtti. İhaleye MUÇEV gibi 20'den fazla firmanın katıldığını pazarlık usulüyle en fazla teklifi kendisinin verdiğini söyledi.

Mapa inşaatının ve çevrecilerin iddia ettiği 400 tane fazladan mapa yapımının çevreye zarar verip vermeyeceği ile ilgili ise Bölünmez, "Oraya tekneler sürekli devamlı gidip demir atıyor. Böylelikle denizin dibini tarıyorlar. Aslında geç kalınmış bir karar. Kendimizin teknesi olduğu için kendimizi de katalım, bedavacı zenginler 15-20 gün gidiyor oraya, kalıyorlar hiç kimseye bir faydası yok. Devlet buradan bir para alacak, denize atık atılıp atılmadığı kontrol edilecek" dedi.

“Benim alnım açık olmasa bu işlere girmem”

Hakkındaki geçmiş yıllarda ortaya atılan 100 milyon liralık akaryakıt kaçakçılığı iddialarına rağmen ihaleyi kazanmasına karşı gösterilen tepkilere de yanıt veren Süleyman Bölünmez, "Benim alnım açık olmasa bu işlere girmem. Benzin istasyonlarımı da çok öncesinde Demirören'e devrettim. Kızım milletvekili. Mardin'de sayılan bir siyasetçiyim. Bana zarar getireceğini bileceğim öyle bir işe niye gireyim?" dedi.

“Daha önce bu sektörde iş yapmadık ama çok zor bir iş değil”

Bahse konu firmanın bu işi yapacak yeterliliğe sahip olup olmadığını sorduğumda ise "İhaleyi kazanmış olduğu firmasını bir yıl önce kurduğunu, daha önce bu sektörde iş yapmadığını, ama çok zor bir iş olmadığını, marina işletenlerin tecrübesi mi vardı" diye yanıtladı.

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