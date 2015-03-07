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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Milletvekilleri ay sonunu bile zor getiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, milletvekilliğinin çok paralı bir iş olmadığını söyledi

07 Mart 2015 01:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 15 bin TL maaş alan milletvekillerinin ay sonunu bile zor getirdiklerini söyledi.

İHA'nın haberine göre, AKP Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve eşi Emine Yeni adına yapılacak olan Emine Yeni-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin imza töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce şunları söyledi: "Allah hayrınızı kabul etsin. Ne mutlu size. Sizde sanmayın milletvekilliği öyle çok paralı maralı iş değildir. Milletvekili olduğunuzda sanırsınız ki, çok parası marası olur. Milletvekilleri ay sonunu zor getirir, onu da söyleyeyim.

Bu hayır işi paranın çokluğundan değil, gönlün çokluğundan. Allah nice paraları var, çuvallara sığmıyor ama hayır nasip etmiyor. Allah hepimize hayır nasip etsin. O yüzden Ahmet Yeni ve eşi Emine Yeni’yi tebrik ediyorum."

 

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