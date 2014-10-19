Memurun fazla mesaisine 9 kuruş, milletvekili maaşına 711 lira zam

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarı, devlet memurlarının fazla mesai ücretlerine 9 kuruş, milletveki maaşlarına ise 711 lira zam öngörüyor.

Tasarıya göre, devlet memurlarının fazla mesai ücretleri, yeni yılda 9 kuruş artarak 1 lira 63 kuruşa yükselecek. Milletvekillerinin aylık 7 bin 479 lira olan maaşları ise yüzde 7'lik zamla 8 bin 190 lira olacak. Tasarı aynı zamanda emekli milletvekillerinin maaşlarına da yüzde 9,5 oranında zam öngörüyor. Yani Meclis'te bulunan 536 milletvekilinden emekli aylığı almakta iken çalışmaya devam eden 400'ünün maaşı 1700 lira artarak 23 bin 200 lira olacak.

2015 yılı bütçe tasarısıyla birlikte Cumhurbaşkanı ödeneği ve bazı kamu görevlilerinin bu ödeneğe endeksli emekli aylıkları da belli oldu. Cumhurbaşkanı’nın aylık ödeneği brüt 39 bin 950 liradan 43 bin 750 liraya yükseldi. Vergi kesintileri düşüldükten sonra Cumhurbaşkanı’nın aylık net ödeneği yaklaşık 29 bin lira olacak. Memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 5,8 artış gösterecek. Halen 1 lira 54 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2015'ten itibaren 1 lira 63 kuruş olarak uygulanacak.

Sadece vekil maaşı 15 bin liraya çıkıyor

Milletvekillerinin şu an ek ödemeyle birlikte 7 bin 479 lira olan emekli aylıkları ocak ayından itibaren 8 bin 190 liraya çıkacak. Görevleri devam eden vekiller geçmişteki hizmetleri dolayısıyla en az 25 yılını doldurarak emeklilik koşullarını hak etmiş olmaları koşuluyla milletvekili maaşının yanı sıra emekli aylığı alabiliyor. Milletvekillerinin buyıl 14 bin lira olan maaşları gelecek yıl 15 bin liraya yükselecek.

Bakanlık personeline 1,71 lira ücret

- Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1,62 lira yerine 1,71 lira fazla mesai ücreti verilecek.

- Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 1,71 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Diğer fazla mesai ücretleri

- Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,63 lira ek çalışma ücreti ödenecek.

- Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 2,80 lira ödemede bulunulacak.

- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,63 lira ödenecek.

- Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 2,80 lira ödeme yapılacak.