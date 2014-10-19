İşte yeni milletvekili maaşları

TBMM ’ye sunulan bütçe yasa tasarısıyla milletvekillerinin emekli aylığı ve maaşlarında 2015 yılında yapılacak artışlar da netleşti. Buna göre, milletvekillerinin emekli aylıkları yüzde 9.5, maaşları da yüzde 7 oranında artacak. Emekli aylığı almakta iken çalışmaya devam eden milletvekilinin eline geçecek aylık para bin 700 lira artarak 23 bin 200 lira olacak.

Ahmet Kıvanç’ın Habertürk gazetesinde yer alan haberine göre, 2015 yılı bütçe tasarısıyla birlikte Cumhurbaşkanı ödeneği ve bazı kamu görevlilerinin bu ödeneğe endeksli emekli aylıkları da belli oldu. Cumhurbaşkanı’nın aylık ödeneği brüt 39 bin 950 liradan 43 bin 750 liraya yükseldi. Vergi kesintileri düşüldükten sonra Cumhurbaşkanı’nın aylık net ödeneği yaklaşık 29 bin lira olacak.

Gül’ün aylığı 17 bin 500 tl

Eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Kenan Evren ve Abdullah Gül’ün emekli aylıkları 15 bin 980 liradan 17 bin 500 liraya, eski başbakanlar Bülend Ulusu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Yıldırım Akbulut ile eski Meclis başkanlarının emekli aylığı 11 bin 985 liradan 13 bin 125 liraya yükselecek. Ocak ayından itibaren merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal 13 bin 125 lira, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit de 9 bin 844 lira emekli aylığı alacak.

Sadece vekil maaşı 15 bin liraya çıkıyor

Milletvekillerinin şu an ek ödemeyle birlikte 7 bin 479 lira olan emekli aylıkları ocak ayından itibaren 8 bin 190 liraya çıkacak. Görevleri devam eden vekiller geçmişteki hizmetleri dolayısıyla en az 25 yılını doldurarak emeklilik koşullarını hak etmiş olmaları koşuluyla milletvekili maaşının yanı sıra emekli aylığı alabiliyor. Milletvekillerinin buyıl 14 bin lira olan maaşları gelecek yıl 15 bin liraya yükselecek.

400 vekil aynı zamanda emekli

Halen görevdeki 536 milletvekilinden yaklaşık 400’ü, aynı zamanda emekli aylığı da alıyor. Yüzü aşkın milletvekili ise yaşları tutmadığı veya toplam çalışma süreleri 25 yılı bulmadığı için sadece normal maaş alıyorlar. Bu gruba giren milletvekillerinin maaşı ocak ayında bin lira artacak.